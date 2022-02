Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Có cháu gọi đến Tổng đài, bảo bắt bố mẹ cháu đi"

Đối tượng bạo hành, xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân Nêu ý kiến tại phiên giải trình, Đại tá Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em, năm 2021, công an toàn quốc đã phát hiện, tiếp nhận tin báo 1.914 vụ, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, từ Tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia 111 và từ các phương tiện thông tin đại chúng. Công an đã tiến hành xác minh giải quyết, kết quả có 1.414 vụ xâm hại, bạo lực trẻ em, 2.198 đối tượng thực hiện. Số trẻ em bị xâm hại là 1.987 em. So với 2020 giảm 31 vụ. Cơ quan công an rất kiên quyết trong điều tra, xử lý, khởi tố, điều tra 1.623 vụ với 1.759 bị can; xử lý hành chính 122 vụ với 276 đối tượng. Các vụ còn lại đang tiếp tục xác minh, giải quyết. Ông Lanh nêu nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em. Thứ nhất, các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em hầu hết do chính người thân, người có trách nhiệm nuôi dưỡng, quản lý gần gũi với các em thực hiện; diễn ra trong môi trường hẹp, kín, rất khó phát hiện và có các biện pháp phòng ngừa. Thứ hai, mặt trái của môi trường xã hội tác động trực tiếp đến nhận thức hành vi, dẫn đến nhiều người tiêm nhiễm thói xấu, lai căng, méo mó, tiêu cực. Nhiều người còn quan niệm việc xâm hại, bạo lực trẻ em là việc của mỗi gia đình nên họ không có ý thức phát hiện, tố giác, ngăn chặn tội phạm, nên nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian dài mới phát hiện, xử lý. Khó khăn nữa, theo ông Lanh, trong đại dịch COVID-19, giãn cách xã hội, người dân mất việc làm, thiếu công ăn việc làm, khó khăn về kinh tế, mâu thuẫn gia đình là nguyên nhân tác động đến bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.