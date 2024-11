Bỏ quy định xét nghiệm nồng độ cồn khi khám sức khỏe với người lái xe

Theo quy định mới, tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được chia theo 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1 áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1 và người điều khiển xe máy chuyên dùng. Nhóm 2 áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng A và B. Nhóm 3 áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Trong khi với quy định cũ: nhóm 1 dành cho người lái xe hạng A1, nhóm 2 dành cho người lái xe hạng B1, và nhóm 3 dành cho người lái xe các hạng A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD và FE.