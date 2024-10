Đề xuất tăng mức phạt, trừ hết điểm bằng lái xe với người vi phạm nồng độ cồn

Bộ Công an vừa chính thức trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mức xử phạt đối lái xe sử dụng rượu, bia từ ngày 1-1-2025.

Pháp luật hiện hành đang quy định 3 mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn như sau:

Điều khiển xe máy hoặc ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Tới đây, người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt tiền ở mức cao. Ảnh: P.HÙNG

Tại dự thảo lần đầu, Bộ Công an đề xuất giảm mức xử phạt đối với mức 1, mức thấp nhất đối với người điều khiển xe ô tô và xe máy. Tuy nhiên, trong lần trình chính thức lên Chính phủ, cơ quan soạn thảo lại tăng mức xử phạt đối với hành vi này.

Cụ thể, đối với ô tô, cơ quan soạn thảo giữ nguyên mức 1 và mức 3 nhưng điều chỉnh tăng mức 2 từ 16-18 triệu đồng lên 18-20 triệu đồng.

Đối với xe máy, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên mức 1, tăng mức 2 từ 4-5 triệu đồng lên 6-8 triệu đồng và mức 3 từ 6-8 triệu đồng lên 8-10 triệu đồng.

Thêm vào đó, người vi phạm nồng độ cồn mức 2 trở lên còn bị trừ sạch 12 điểm bằng lái, còn mức 1 sẽ bị trừ hết điểm bằng lái nếu tái phạm nhiều lần. Số lần tái phạm sẽ được Bộ Công an quy định ở thông tư hướng dẫn.

Bộ Công an lý giải hành vi điều khiển xe mà trong máu có nồng độ cồn là hành vi hết sức nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

“Thời gian qua mặc dù lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử phạt song hành vi này vẫn diễn ra phổ biến. Do đó cần nâng mức xử phạt, tăng tính răn đe đối với người tham gia giao thông…”- Bộ Công an cho hay.

