Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ ngày 1/10/2026

Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Bàn giao nguyên trạng tổ chức, tài sản, tài chính

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Trong đó, Khu Liên hợp được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Quốc phòng quản lý; một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia được chuyển về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Từ ngày 1/10/2026, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Việc quản lý, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và các quy định pháp luật khác có liên quan. Quá trình này phải bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia từ ngày 1/10/2026

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo Nghị quyết và các quy định pháp luật có liên quan. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất đai về Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Hà Nội theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền và nghĩa vụ có liên quan, cũng như các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện.

Không để gián đoạn hoạt động

Trong thời gian chuyển giao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Khu Liên hợp tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi Bộ Quốc phòng hoàn thành việc tiếp nhận, ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia cũng tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt, nếu có, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quyết định khác.

Chính phủ yêu cầu bảo đảm hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Theo Nghị quyết, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận và quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ và xử lý những vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý của Khu Liên hợp thể thao quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với UBND thành phố Hà Nội, Chính phủ yêu cầu tổ chức tiếp nhận phần diện tích đất theo phương án đã được phê duyệt; xây dựng phương án quản lý, sử dụng phần đất được tiếp nhận, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia rộng hơn 247 ha, nằm ở phía Tây Hà Nội, gồm nhiều hạng mục như sân vận động Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các sân tập và khu công viên cây xanh.