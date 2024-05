Bộ GD-ĐT thông tin vụ cháu bé tử vong trên xe đưa đón

Sáng ngày 30-5, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản số 2020 về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường. Lãnh đạo Sở GD-ĐT đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo TP Thái Bình phối hợp chỉ đạo Phòng GD-ĐT thành phố, chính quyền xã Phú Xuân, các cơ quan, đơn vị kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học, trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô. Sở GD-ĐT Thái Bình cũng chỉ đạo Trường mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác.