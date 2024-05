Khởi tố vụ trẻ mầm non tử vong trên xe đưa đón

Ngày 30/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” để điều tra làm rõ vụ án.

Chiếc ô tô nơi cháu bé bị bỏ quên

Theo Công an tỉnh Thái Bình, vào khoảng 18h ngày 29/5, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A. (SN 2004, ở xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư) về việc cháu T.G.H. (SN 2019) là học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung (ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình) bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng vào cuộc.

Bước đầu, công an xác định, khoảng 6h20 ngày 29/5, anh N.V.L. (SN 1965, ở phường Quang Trung, TP Thái Bình) điều khiển ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H. và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh L. mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, anh này điều khiển ô tô đến đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2

Vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh A. (cậu ruột của cháu) đến đón và phát hiện sự việc cháu H. bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Sau vụ việc, UBND tỉnh Thái Bình và các đơn vị liên quan đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu H. Đồng thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động đưa, đón, quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]