Bộ Công an tiếp tục đề nghị VKS truy tố ông Nguyễn Thành Tài

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 08:30 AM (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

CQĐT chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra bổ sung này đến VKSND tối cao tiếp tục đề nghị truy tố ông Tài, ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (cựu phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 BLHS năm 2015).

Ông Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thuý lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung mới, Bộ Công An thấy đủ căn cứ kết luận về xác định hậu quả, thiệt hại, thất thoát và lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra cho ngân sách Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất tại 8-12 Lê Duẩn xảy ra trong một thời gian dài. Từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất ngày 14-6-2011 đến khi tội phạm bị phát hiện, ngăn chặn thời điểm khởi tố vụ án 7-12-2018.

Cụ thể khu đất đã được giao, cho thuê trái pháp luật có tổng diện tích là 4.896,3m2 với giá trị quyền sử dụng đất là hơn 2.554 tỉ đồng, giá trị công trình trên đất tại số 8 Lê Duẩn là hơn 15,9 tỉ đồng và tại số 12 là hơn 5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, số tiền công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách nhà nước là gần 647,6 tỉ đồng

Về lý lịch tư pháp của các bị can, ông Kiệt và Út trong vụ án này còn liên quan một vụ án vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại số 15 Thi Sách. Toà đã tuyên phạt ông Kiệt 6 năm 6 tháng tù và Út 5 năm tù theo khoản 3, điều 219 BLHS 2015.

Kết luận điều tra ban đầu xác định ông Tài có quan hệ tình cảm với bà Thúy nên đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà trái với quy định.

Cụ thể, ông Tài chấp thuận đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án.

Ông cũng chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm được góp 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước sang tư nhân.

Ngoài ra, ông Tài còn ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định số 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue không đúng đối tượng, chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý đất số 8-12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị.

Tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, hậu quả, thiệt hại và lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng.

CQĐT xác định hành vi của ông Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn. Tuy nhiên, ông Tài không được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật, bản thân ông Tài đang bị ung thư. Từ đó, Bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị can Thúy đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông Tài ký văn bản gửi Công ty Quản lý Kinh doanh nhà, tự nhận công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, có năng lực tài chính.

Từ đó, bà Thúy đã xin được tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án…. Tại CQĐT, bà không thừa nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM) đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Bà là người đã ký văn bản tham mưu, đề xuất cho ông Tài chấp thuận thành lập pháp nhân mới, chấp nhận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia góp 30%, tham mưu cho ông Tài chấp thuận cho thanh lý, phá dỡ nhà 12 Lê Duẩn…

Quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu lần 1, CQĐT cho biết đã trưng cầu giám định tâm thần bị can Thúy. Kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương xác định tại thời điểm trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm ban hành bản kết luận điều tra bổ sung này, bị can không mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

Về yêu cầu điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm với bị can Tài của các ông Lưu Văn Thăng (chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP xăng dầu Vitaco), Nguyễn Minh Xuân (chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí TP.HCM, ông Nguyễn Khắc Thám, chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM) và ông Nguyễn Đình Hiền (chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn), CQĐT giữ nguyên quan điểm tại kết luận cũ không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự với những người này về hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát...

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/bo-cong-an-tiep-tuc-de-nghi-vks-truy-to-ong-nguyen-thanh-tai-918468.htm...Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/bo-cong-an-tiep-tuc-de-nghi-vks-truy-to-ong-nguyen-thanh-tai-918468.html