Bộ Công an phát hiện và đang xử lý 15 công ty đòi nợ thuê núp bóng mua bán nợ

Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Bộ Công an giải trình các vấn đề cử tri nêu.

Cử tri đề nghị Chính phủ có giải pháp ngăn chặn sai phạm trong đăng kiểm

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2/2023, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội đã tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch nước; đồng thời cử tri tin tưởng và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đánh giá cao việc kiên quyết xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân vi phạm thời gian gần đây, đặc biệt là đối với những người giữ cương vị cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo công tác tháng 2/2023.

Cử tri và nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và mong muốn các ý kiến đóng góp của nhân dân cần được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cử tri hoan nghênh Ủy ban TVQH quyết định tổ chức chất vấn tại Phiên họp thứ 21 và việc lựa chọn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực toà án và kiểm sát được dư luận quan tâm.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân cả nước còn phản ánh và lo lắng về tình trạng động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Tum; vấn đề thiếu thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế đã xảy ra tại các bệnh viện tuyến cuối, ảnh hưởng lớn đến việc khám, chữa bệnh cho người dân; tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn đang được nhập viện cấp cứu để chiếm đoạt tài sản; tình trạng bạo hành trẻ em ở trường mầm non tư thục; tình trạng ùn ứ tiếp diễn tại các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông…

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, thực hiện và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sớm có giải pháp chiến lược lâu dài bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân; tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em ở trường mầm non tư thục; tiếp tục có giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và lâu dài nhằm khắc phục, ngăn chặn sai phạm có thể xảy ra trong hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới trong thời gian tới…

Bộ Công an làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm

Giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, những kiến nghị nêu trong công tác dân vận tháng 12/2022 và tháng 1/2023, Bộ Công an đã nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tốt, không có vướng mắc. Liên quan đến vấn đề trái phiếu, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, hiện vấn đề này đang thực hiện tố tụng và giải quyết theo quy trình.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ báo cáo công tác liên quan đến Bộ Công an.

Bên cạnh đó, sau kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, Bộ Công an tiếp nhận được 51 kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến, hiện nay đã giải quyết 51/51 kiến nghị. Về những kiến nghị của Ban Dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2 có một số việc có liên quan đến Công an, Bộ Công an xin nghiêm túc tiếp thu và sẽ phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Liên quan đến tình trạng đòi nợ thuê núp bóng công ty luật và công ty mua bán nợ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, việc này xuất hiện từ tháng 10/2022, hiện nay đã phát hiện và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với 15 công ty. Nội dung thứ hai là về tình trạng mạo danh giáo viên và nhân viên bệnh viện để lừa đảo phụ huynh, gia đình học sinh bằng thủ đoạn dùng tin nhắn báo đột xuất là có con bị tai nạn đã được vào viện, cần phải chuyển tiền đóng viện phí gấp, đã có một số trường hợp chuyển tiền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, Bộ Công an đã điều tra và phát hiện, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa hai nội dung trên.

