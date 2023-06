Bộ Công an có thêm 6 vị trí bậc hàm cấp tướng

Ngày 22-6, Quốc hội (QH) thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Trong số 465 đại biểu (ĐB) QH tham gia biểu quyết, có 28 ĐBQH không tán thành, 23 ĐBQH không biểu quyết. Còn lại, có 414 ĐBQH tán thành, chiếm 83,81% tổng số ĐBQH.

Với luật được thông qua, lực lượng công an có thêm sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, trong đó có một Thượng tướng là sĩ quan công an biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH.

Quá trình QH thảo luận ở tổ và hội trường về dự luật nói trên có ý kiến đề nghị quy định số lượng vị trí cấp tướng theo tỉ lệ phần trăm trên tổng quân số; quy định số lượng tướng trong thời bình cho phù hợp.

Có ý kiến đề nghị không nên khống chế số lượng vị trí cấp tướng. Ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định sĩ quan biệt phái được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch QH có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ QH nêu các ý kiến ĐBQH là có cơ sở. Tuy nhiên, việc xác định số lượng vị trí cấp tướng đã được xem xét, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, đặt trong tổng thể tương quan với số lượng vị trí cấp tướng Quân đội Nhân dân (QĐND) trong quá trình xây dựng Luật Công an nhân dân, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Luật Công an nhân dân hiện hành đã quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng, từng vị trí đã được quy định cụ thể trong luật và trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH. Như vậy, bổ sung sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng là đủ số lượng vị trí theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Vẫn theo Ủy ban Thường vụ QH, luật hiện hành đã quy định cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng đối với sĩ quan biệt phái, cấp bậc hàm cao hơn của sĩ quan biệt phái do cấp có thẩm quyền quyết định.

Nhiệm kỳ QH khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh do một sĩ quan công an biệt phái, Thứ trưởng Bộ Công an đảm nhiệm. Do đó, việc bổ sung quy định cấp bậc hàm Thượng tướng đối với sĩ quan biệt phái bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh là phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ về cấp bậc hàm của sĩ quan biệt phái.

“Khi sửa đổi Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sẽ xem xét cấp bậc hàm Thượng tướng đối với sĩ quan QĐND biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh để bảo đảm tính đồng bộ giữa hai luật” - báo cáo nêu.

Luật được QH thông qua cũng sửa đổi, bổ sung hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an.

Cụ thể, Hạ sĩ quan 47 tuổi, Cấp úy 55; Thiếu tá, Trung tá (nam 57, nữ 55), Thượng tá (nam 60, nữ 58), Đại tá (nam 62, nữ 60), cấp tướng (nam 62, nữ 60).

Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan công an là Cấp úy, Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 62 đối với nam và 60 đối với nữ.

Trường hợp đặc biệt sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Với công nhân công an, hạn tuổi phục vụ cao nhất với nam là 62 tuổi, nữ 60 tuổi và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động. Công nhân công an được áp dụng chế độ, chính sách như đối với công nhân quốc phòng.

Quá trình thảo luận dự thảo luật trước đó, có ý kiến đề nghị giải trình rõ hơn về mức tăng hạn tuổi khác nhau giữa các cấp bậc hàm.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc tăng hạn tuổi phục vụ đối với nữ sĩ quan có cấp bậc Thượng tá, Đại tá, quy định nữ Thượng tá thấp hơn 58, nữ Đại tá thấp hơn 60, vì thuộc ngành nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo mức tăng tuổi khác nhau giữa các cấp bậc hàm để vừa bảo đảm sự thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu (nam tăng 02 tuổi và nữ tăng 05 tuổi) và phù hợp điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu của từng vị trí cấp bậc hàm trong công an nhân dân, kế thừa quy định của luật hiện nay.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ Thượng tá, Đại tá đã được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở vị trí, tính chất công việc đặc thù trong lực lượng công an và đặc điểm về giới.

“Đây là sĩ quan cao cấp, chủ yếu bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý giữ đòi hỏi có kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; hiện tại hạn tuổi phục vụ của nữ Thượng tá, Đại tá tiệm cận tuổi nghỉ hưu của người lao động (55 tuổi)” - theo báo cáo.

