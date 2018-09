Bộ Công an bổ nhiệm một loạt tướng lĩnh cấp cao

Bộ Công an vừa bổ nhiệm một loạt tướng lĩnh giữ chức vụ lãnh đạo tại các cục nghiệp vụ cũng như công an địa phương.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Triển khai việc tổ chức, sắp xếp bộ máy mới theo Nghị định 01/2018, thời gian qua, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm hàng loạt tướng lĩnh cấp cao vào vị trí lãnh đạo các cục nghiệp vụ hoặc công an địa phương.

Ngày 31-8, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC về Công an thành phố và triển khai các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của lực lượng PCCC.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP Hà sẽ có thêm 3 Phó Giám đốc mới, gồm: Thiếu tướng Hoàng Quốc Định (nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội), Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh (nguyên Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố).

Cùng ngày, Công an TP.HCM cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm bốn phó giám đốc mới, gồm: Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Dương Văn Phóng, Đại tá Đoàn Văn Chón và Đại tá Nguyễn Văn Băng (nguyên là lãnh đạo của Cảnh sát PCCC TP.HCM). Ngoài ra, Đại tá Cao Đăng Hưng (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật) cũng được bổ nhiệm vị trí này.

Tương tự, tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Công an TP Đà Nẵng đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (nguyên Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát) thay cho đại tá Lê Văn Tam nghỉ chờ hưu.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Bốn (Phó Hiệu trưởng trường Đại học PCCC) giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học PCCC; đồng thời trao quyết định nghỉ công tác, chờ chế độ hưởng hưu đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà (nguyên Hiệu trưởng nhà trường).

Tại các Bộ tư lệnh cùng các đơn vị cấp cục, Bộ Công an cũng đã bổ nhiệm rất nhiều nhân sự mới giữ chức vụ lãnh đạo: Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Lương Tam Quang làm Chánh văn phòng; Cục Truyền thông CAND (sáp nhập báo CAND, truyền hình CAND, điện ảnh CAND,…) do Thiếu tướng Mai Văn Hà làm cục trưởng; Cục An ninh mạng (sáp nhập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục an ninh mạng) do Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính làm cục trưởng; Cục Cảnh sát giao thông do Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng làm cục trưởng.

Cục An ninh điều tra do Thiếu tướng Lý Anh Dũng làm cục trưởng; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra do Trung tướng Trần Văn Vệ làm chánh văn phòng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội do Thiếu tướng Trần Ngọc Hà làm cục trưởng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (sáp nhập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu) do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc làm cục trưởng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do Thiếu tướng Phạm Văn Các làm cục trưởng.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Trung tướng Hồ Thanh Đình làm cục trưởng; Cục Cảnh sát quản lý giam giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng do Thiếu tướng Lê Minh Hùng làm cục trưởng; Cục An ninh chính trị nội bộ (sáp nhập Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh thông tin tuyên truyền) do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh làm cục trưởng.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Trung tướng Nguyễn Thanh Hà làm Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động do Trung tướng Phạm Quốc Cương làm Tư lệnh,…