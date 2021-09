Bình Dương thêm 2 vùng xanh về trạng thái bình thường mới sau hơn 60 ngày bị 'khoá chặt'

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 16:00 PM (GMT+7)

TX Bến Cát là địa phương thứ 6 ở Bình Dương trở thành “vùng xanh” sau hơn 60 ngày bị khóa chặt. Trước đó, TX Bến Cát thuộc “vùng đỏ” sau đó trở thành “vùng vàng” nhưng còn một số “điểm đỏ”. Những ngày qua, mặc dù vẫn ghi nhận ca mắc mới ở địa phương này nhưng hầu hết nằm trong khu vực bị phong tỏa.

Sáng 14/9, TX Bến Cát (Bình Dương) công bố “vùng xanh” để bắt đầu trạng thái bình thường mới. Như vậy, sau hơn 60 ngày bị khóa chặt từ “vùng đỏ” xuống “vùng vàng”, TX Bến Cát đã trở thành địa phương thứ 6 ở Bình Dương được xanh hóa.

TX Bến Cát công bố "vùng xanh"

Thống kê ca mắc những ngày qua, cho thấy TX Bến Cát vẫn còn ghi nhận nhiều F0. Tuy nhiên, F0 hầu hết nằm trong khu vực bị phong tỏa, khu cách ly. Mặc dù trở lại trạng thái bình thường mới, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TX Bến Cát nói riêng và các địa phương “vùng xanh” ở Bình Dương đều đang trong trạng thái kiểm soát dịch ở mức cao nhất.

Các trường hợp được lưu thông ngoài đường phải đảm bảo điều kiện đã tiêm 2 mũi vắc xin hoặc 1 mũi sau 14 ngày. Cùng với đó, tiểu thương, người đi mua hàng… đều phải xét nghiệm âm tính.

Mặc dù trở thành "vùng xanh" nhưng các chốt kiểm soát liên huyện, tỉnh vẫn được giữ

Việc TX Bến Cát trở thành “vùng xanh” có ý nghĩa rất lớn trong lưu thông liên huyện khi địa phương này đang nằm giữa các “vùng xanh” phía Bắc đã được công bố trước đó.

Tính đến nay có 6/9 địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương công bố “vùng xanh”, thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội gồm: Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một và TX Bến Cát.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 160.669 ca mắc COVID-19; 1.420 ca tử vong và 113.749 bệnh nhân xuất viện về nhà.

Tất cả các "vùng xanh" người ra đường đều phải đủ điều kiện về tiêm vắc xin, xét nghiệm âm tính

Toàn tỉnh này có 37.729 người đang cách ly tập trung và 4.121 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà; có 1.548 khu vực phong tỏa với 120.264 người trong khu vực phong tỏa.

Về tiêm vắc xin phòng COVID-19, lũy kế đến nay, tỉnh Bình Dương đã tiêm 1.848.440 liều (gồm 1.797.638 mũi 1 và 50.802 mũi 2).

Ngày 13/9, Sở Y tế Bình Dương có văn bản xin chủ trương của UBND tỉnh tiêm vắc xin đợt 32 cho các đối tượng. Theo đề xuất, từ ngày 14-15/9 sẽ triển khai tiêm 9.360 liều vắc xin Pfizer cho các đối tượng gồm: Người trên 60 tuổi chưa tiêm mũi 1; người đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna đủ thời gian tiêm mũi 2 (từ 4 tuần trở lên); các đối tượng hoãn tiêm ở các đợt trước đó do có bệnh lý nền kèm theo nhưng đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19; phụ nữ có thai trên 13 tuần trở lên và bà mẹ đang cho con bú.

Riêng phụ nữ có thai trên 13 tuần trở lên chỉ được phép tiêm vắc xin sau khi khám sàng lọc có sự đồng ý của bác sĩ sản khoa và tiêm tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có khoa sản.

TP Dĩ An nơi ‘đông cứng, khóa chặt’ ở Bình Dương công bố ‘vùng xanh’

TP Dĩ An là một trong 3 “vùng đỏ” còn lại của tỉnh Bình Dương, nơi những ngày qua áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” đã công bố một số “vùng xanh”, đồng thời nới lỏng giãn cách để khôi phục kinh tế, xã hội.

Chiều 14/9, ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An (Bình Dương) đã ký văn bản về việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội.

Ông Lê Thành Tài cho biết, căn cứ vào diễn biến tình hình và mức độ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, TP.Dĩ An tiếp tục kiểm soát dịch bệnh tại vùng đỏ, vùng cam, nới lỏng các hoạt động tại vùng xanh, vùng vàng.

Cụ thể, thành phố Dĩ An công nhận vùng xanh toàn bộ 3 phường Bình An, Bình Thắng, Tân Bình; một phần của các phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp. UBND thành phố Dĩ An cũng đề ra các biện pháp nới lỏng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động khôi phục nền kinh tế.

TP Dĩ An công bố nhiều "vùng xanh" và nới lỏng giãn cách

Theo đó, người dân được phép lưu thông khi đáp ứng một trong các điểu kiện: Đã tiêm 2 mũi vắc xin, tiêm 1 mũi vắc xin đủ 14 ngày kể từ ngày tiêm; là F0 được điều trị từ các cơ sở y tế được công nhận đã khỏi bệnh không quá 6 tháng… Địa bàn lưu thông giữa các vùng xanh trong thành phố. Lưu ý các trường hợp lưu thông phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ hoảng cách 2m/người. Người già, trẻ em, người có bệnh nền không tham gia lưu thông khi không thật sự cần thiết.

Mặc dù công bố "vùng xanh" nhưng do dịch bệnh còn phức tạp nên TP Dĩ An vẫn kiểm soát chặt người, phương tiên lưu thông, chỉ cho phép các trường hợp đủ điều kiện được ra đường

Thành phố Dĩ An cũng cho phép các hoạt động thiết yếu từ 5 giờ sáng 20 giờ tối. Khu vực vùng xanh mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề thiết yếu như: Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, bách hóa, văn phòng phẩm; cơ sở, điểm bán thực phẩm chế biến, nước giải khát (chỉ phục vụ mang về); cho phép mở chợ truyền thống Dĩ An, giao ban quản lý và UBND phường Dĩ An bảo đảm các điều kiện cần thiết. Đối với vùng đỏ, chỉ cho phép các hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ thiết yếu theo hình thức bán hàng online, nhưng phải bảo đảm biện pháp 5K.

Nguồn: https://tienphong.vn/binh-duong-them-2-vung-xanh-ve-trang-thai-binh-thuong-moi-sau-hon-60-ngay-b...Nguồn: https://tienphong.vn/binh-duong-them-2-vung-xanh-ve-trang-thai-binh-thuong-moi-sau-hon-60-ngay-bi-khoa-chat-post1375880.tpo