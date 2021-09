TP.HCM: Thêm 10.000 tỷ đồng an sinh "vượt khả năng nhưng là việc phải làm"

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 00:30 AM (GMT+7)

Để hỗ trợ kịp thời cho người dân khi kéo dài thời gian giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM sẽ chi 10.000 tỷ đồng cho gói an sinh thứ 3. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết đây là nguồn kinh phí rất lớn, vượt rất nhiều so với khả năng ngân sách nhưng là việc phải làm.

Đó là một trong những nội dung được ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM nêu lên tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn chiều 13/9.

Ông Mãi nhấn mạnh: “Với quan sát về diễn biến dịch đang diễn ra trên thế giới cũng như ý kiến phân tích của nhiều chuyên gia thì dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp kéo dài. Do đó, chúng ta cần phải xác định tư thế sống trong điều kiện có dịch”.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định vấn đề an sinh cho người dân là rất quan trọng.

Căn cứ trên các tiêu chí an toàn về tỷ lệ bao phủ vắc xin, khả năng chống chịu của hệ thống y tế, tỷ lệ nhiễm, ngăn ngừa chuyển nặng gây áp lực hệ thống điều trị. Để mở cửa trở lại an toàn, thành phố sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết tháng 9.

Ông Mãi nói: “Khi thành phố thực hiện giãn cách thời gian dài thì vấn đề an sinh cho người dân là rất quan trọng. Thủ tướng nhiều lần nói “ai ở đâu ở đó” thì phải đảm bảo an sinh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, khi người dân có nhu cầu trợ giúp y tế phải đáp ứng ngay. Thời gian qua, thành phố đã cố gắng thực hiện mục tiêu trên”.

Trong đợt 1 và 2 Thành phố đã cấp gần 6.500 tỷ, trong đó có kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa là 1.400 tỷ, còn lại là từ ngân sách. Thời gian tới, Thành phố dự kiến hỗ trợ một mức nhất định tính theo tháng cho người, kinh phí dự trù gần 10.000 tỷ đồng.

Từ khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, thành phố đã có các gói an sinh hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Ban đầu, mức khó khăn ít nên thành phố hỗ trợ gói thứ nhất theo người với mức nhất định, khi tổ chức thực hiện, số người gặp khó khăn lại phát sinh. Tương tự ở gói thứ hai với hai đợt hỗ trợ, số phát sinh khi thực hiện chính sách lại tiếp tục ghi nhận đối tượng mới ngoài danh sách.

Các lực lượng chức năng trên toàn thành phố đang tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ người dân

Người đứng đầu chính quyền thành phố nhận định nguyên nhân số người khó khăn tăng là do thời gian giãn cách kéo dài, đây là vấn đề khách quan, tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có nguyên nhân chủ quan từ phía các cấp chính quyền cơ sở khi tiến hành rà soát, thống kê chưa đầy đủ. “Đây là khuyết điểm của chúng tôi, trong lần đối thoại với người dân tôi đã báo cáo và nhận khuyết điểm với bà con”- ông Mãi nhìn nhận.

Để chấn chỉnh những thiếu sót trên, bên cạnh việc cập nhật ngay danh sách những người cần hỗ trợ, thành phố cũng tính toán cho gói mới. Hiện tại, thành phố đang khẩn trương rà soát, lập danh sách những trường hợp đang cư trú trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do COVID-19 để có danh sách đúng đối tượng hỗ trợ. Chiều 12/9, thành phố đã nhận được danh sách những người cần hỗ trợ từ 312 xã phường thị trấn, thực tế ghi nhận, số người cần hỗ trợ rất đông.

"Chúng tôi không nghĩ rằng danh sách có thể tổng hợp được tất cả, nhưng sẽ đầy đủ nhất để không bị sót nhiều. Thành phố cũng có phương án dự phòng ở cơ sở để trong quá trình thực hiện có những trường hợp bị sót sẽ kịp thời bổ sung, đảm bảo bà con khó khăn đều được hỗ trợ từ gói chính sách” - ông Mãi nói và cho biết, hiện thành phố đang triển khai cấp gạo theo gói hỗ trợ từ Chính phủ. Đến 12/9, đã cấp 14.100 tấn đến các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, Thành phố cung cấp các gói an sinh, lương thực, thực phẩm thiết yếu với 1,8 triệu túi an sinh đã đến tay người dân.

Gói an sinh thứ 3 dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng vượt khả năng của nguồn ngân sách nhưng thành phố quyết tâm thực hiện vì người dân đang cần hỗ trợ

Ông Mãi thẳng thắn nhìn nhận gói hỗ trợ an sinh gồm tiền mặt, gạo và túi quà an sinh là những phần hỗ trợ với bà con trong thời gian thực hiện giãn cách. Quá trình thực hiện các giải pháp hỗ trợ ngoài hạn chế chủ quan do thống kê không đầy đủ, có vài hạn chế chủ quan khác do trong quá trình tổ chức thực hiện diễn ra chậm hoặc thực hiện sai đối tượng, không đúng danh sách ban đầu. Thành phố và các quận huyện đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp sai phạm”.

Hiện TPHCM đã thực hiện cấp phát xong hai gói an sinh, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn rất nhiều người dân gặp khó khăn. Trong tình hình giãn cách sẽ kéo dài đến hết tháng 9, Thành phố đang khẩn trương rà soát lập gói hỗ trợ thứ 3 tiếp tục hỗ trợ cho người dân.

"Gói an sinh là nguồn kinh phí rất lớn, chắc chắn vượt rất nhiều so với khả năng ngân sách. Tuy nhiên, đây là việc phải làm khi bà con cần hỗ trợ để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu nhất cho đời sống trong thời gian giãn cách sắp tới. Khoản hỗ trợ này với từng người cũng không có nhiều nhưng là nỗ lực của Thành phố. Mong bà con chia sẻ với khó khăn trong điều kiện dịch bệnh để cùng với Thành phố thực hiện các giải pháp giãn cách, phòng chống dịch tốt hơn trong thời gian tới”.

Nguồn: https://tienphong.vn/them-10-000-ty-dong-an-sinh-vuot-kha-nang-nhung-la-viec-phai-lam-post137578...Nguồn: https://tienphong.vn/them-10-000-ty-dong-an-sinh-vuot-kha-nang-nhung-la-viec-phai-lam-post1375787.tpo