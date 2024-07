Biển Đông hình thành vùng áp thấp, thời tiết đất liền rất xấu

Vào 13 giờ chiều nay (13/7), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Dự báo trong 12 giờ tới (tính từ 13h chiều 13/7), vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 14/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục mạnh lên. Đến 13 giờ chiều ngày 14/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa với sức mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với dải hội tụ nhiệt đới hình thành giữa Biển Đông nên từ đêm 14/7 đến ngày 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trong đó, tổng lượng mưa ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Cũng do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]