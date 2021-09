Bị xử phạt khi ra đường không cần thiết, cô gái cay cú lên mạng xúc phạm công an

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 14:00 PM (GMT+7)

Mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thế nhưng cô gái 21 tuổi ở Thanh Hóa vẫn ra đường khi không thực sự cần thiết và bị xử phạt hành chính. Cay cú, cô này đã lên Facebook đăng tin xúc phạm công an.

Ngày 7-9, tin từ Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa triệu tập chị N.T.T. (SN 2000, ngụ khu phố Kim Sơn, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) tới cơ quan công an làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi đăng tải lên mạng xã hội Facebook bài viết có nội dung xúc phạm công an.

Cô gái trẻ được triệu tập tới cơ quan công an làm việc

Theo Công an huyện Như Thanh, vào chiều ngày 4-9, cô gái 21 tuổi này đã bị Công an thị trấn Bến Sung xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng vì ra đường khi không thực sự cần thiết trong thời điểm địa phương này đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Cay cú vì bị xử phạt, đến 16 giờ cùng ngày, chị T. đã lên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của Công an huyện Như Thanh, khiến nhiều người vào chia sẻ, bình luận trái chiều.

Tại cơ quan công an, khi được giải thích, chị T. đã nhận ra được hành vi sai trái của mình, đồng thời cam kết không đăng tải lên mạng xã hội các nội dung tương tự.

Hiện, Công an huyện Như Thanh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bi-xu-phat-khi-ra-duong-khong-can-thiet-co-gai-cay-cu-len-mang-xuc-ph...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bi-xu-phat-khi-ra-duong-khong-can-thiet-co-gai-cay-cu-len-mang-xuc-pham-cong-an-20210907101235614.htm