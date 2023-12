Bí thư Bình Thuận: Dân nghi ngờ có cán bộ chống lưng, bao che vi phạm

“Có nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nhưng thiếu giám sát dẫn đến có tình trạng nhiều năm không triển khai. Tôi xin nêu ví dụ cụ thể để Hội đồng cùng xem xét, có giải quyết thực hiện trong thời gian tới. Đó là Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự án Nhà tang lễ. Dự án này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thống nhất vị trí đầu tư tại xã Phong Nẫm, Phan Thiết vào năm 2012. Sau đó, UBND tỉnh có chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, do chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ và thiếu kiểm tra, giám sát của các cơ quan liên quan nên mãi đến năm 2018, sau 6 năm, UBND tỉnh mới trình và được Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư dự án vào ngày 31-10-2018. Tuy nhiên, cơ quan tham mưu lấy lý do khó khăn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên không triển khai được, làm cho dự án tiếp tục chậm trễ. Đến khi Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc, nhắc nhở, tổ chức 2 cuộc họp để cho ý kiến, thì dự án mới khởi động lại và hiện nay, các cơ quan chức năng đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo”. Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.