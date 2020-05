Bị lạc khi bắt cua đồng, hai anh em đi bộ gần 100km tìm đường về

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 19:25 PM (GMT+7)

Sau 3 ngày tìm kiếm vì bị lạc khi đi bắt cua đồng, hiện tại hai anh em ở Nghệ An đã được tìm thấy tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Hai em chia sẻ, do không biết đường nên đã men theo đường biển sang tận Hà Tĩnh.

Hai anh em Đ. và X.

Chiều nay (4/5), UBND xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, hai anh em Đậu Văn Đ. (SN 2004) và Đậu Văn X. (SN 2008) mất tích sau 3 ngày khi đi bắt cua đồng đã được tìm thấy ở Hà Tĩnh (cách nhà gần 100km). Hiện tại sức khỏe hai cháu bình thường.

Trước đó vào ngày 1/5, hai anh em Đ. và X. đi bắt cua ở gần nhà. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình vẫn không thấy hai em về nên tá hỏa đi tìm nhưng không có kết quả và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin từ phía gia đình, Công an huyện Diễn Châu đã đăng thông báo tìm kiếm đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương khu vực gần địa điểm hai cháu bé mất tích. Khi đang tổ chức tìm kiếm thì đến khoảng 21h ngày 3/5, một người dân trên địa bàn huyện Can Lộc gọi điện báo tin hai em Đ. và X. đi lạc vào huyện Can Lộc. Sau khi nhận được thông tin, gia đình đã bắt xe vào Hà Tĩnh để đón hai em về trong đêm.

Theo lời kể của gia đình hai cháu, các cháu đi bắt cua đồng rồi bị lạc. Do không biết đường nên hai cháu men theo đường biển sang tận Hà Tĩnh. Một số người dân đi biển gần đó đã đến hỏi thăm và tìm cách liên hệ với gia đình.

