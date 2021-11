Bị bà Phương Hằng livestream đe dọa, nhà báo Hàn Ni yêu cầu công an bảo vệ

Theo thông tin PLO nắm được, đơn tố cáo của ca sĩ Thuỷ Tiên cũng đã được Công an TP HCM chuyển về cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền. Được biết, hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đang bị tám cá nhân có đơn tố cáo hình sự. Phía công an TP HCM tiếp nhận đơn của các cá nhân gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, Luật sư Lê Thành Kính và bà Trương Việt Hà Còn tại Bình Dương có đơn tố cáo của các cá nhân gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và ca sĩ Thuỷ Tiên.