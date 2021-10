Bà Hàn Ni gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 21:20 PM (GMT+7)

Bà Hàn Ni yêu cầu cơ quan công an sớm khởi tố để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng.

Ngày 19-10, bà Đặng Thị Hàn Ni cho biết đã nộp đơn yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Bà Hàn Ni đã nộp đơn yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lý do bà Hàn Ni làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vì cho rằng bà Hằng đã có hành vi vu khống, bịa đặt, lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm danh dự nhân phẩm, làm nhục thông qua mạng xã hội.

Trong đơn bà Hàn Ni cũng cung cấp cụ thể những lần bà Hằng livestream chửi bới, vu khống, xúc phạm mình.

Bà Hàn Ni cũng đưa ra nhiều bằng chứng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nhiều tổ chức và cá nhân khác.

Trao đổi với PLO, bà Hàn Ni cho biết chiều nay (19-10) bà đã nộp đơn cho cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) và yêu cầu phía cơ quan điều tra nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan công an có phiếu tiếp nhận đơn tố cáo của nhà báo Hàn Ni. Ảnh: HN

“Tôi mong muốn cơ quan điều tra sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ những hành vi của bà Hằng trong suốt thời gian qua. Việc sớm khởi tố cũng nhằm kịp thời ngăn chặn không để bà Hằng tiếp tục livestream chửi bới, không để làm rối loạn xã hội”, bà Hàn Ni nói.

Cũng theo bà Hàn Ni, chiều 19-10, cơ quan công an đã tiếp nhận và có phiếu xác nhận đã nhận đơn.

Đại điện phía cơ quan điều tra, cũng xác nhận đã tiếp nhận đơn của bà Hàn Ni. Phía cơ quan công an đang xử lý theo quy trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10-9 bà Hàn Ni đã gửi đơn tố giác bà Hằng lên Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công An TP HCM) về hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng. Sau đó phía công an TP HCM đã chuyển đơn cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã mời bà Hàn Ni lên xác minh, làm việc về các nội dung liên quan đến đơn tố giác tội phạm này.

