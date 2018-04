Bệnh viện Phú Thọ mời công an, võ sư về dạy chiêu giúp bác sĩ tự vệ

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 11:09 AM (GMT+7)

Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học Bộ Công an cho rằng, dạy võ cho các nhân viên y tế để họ có thể tự bảo vệ chính mình.

Trung tá Đào Trung Hiếu hướng dẫn thực hành tự phòng vệ

Thời gian gần đây, liên tiếp bác sĩ tại các bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung. Sự việc gần đây nhất là người nhà bệnh nhi hành hung, tát vào mặt bác sĩ V.H.C (29 tuổi, đang công tác tại BV Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội).

Sau sự việc, một số bác sĩ chia sẻ rằng, khi đọc về những thông tin bác sĩ bị hành hung lại khiến họ thấy bức xúc, không muốn làm việc nữa.

Trước “vấn nạn” nhân viên y tế bị hành hung” , ngày 19/,4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình "Tập huấn các giải pháp an ninh trong Bệnh viện và các kỹ năng ứng phó với bạo lực tại cơ sở y tế".

Tại đây, bệnh viện đã mời Trung tá NCS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học Bộ Công an; Võ sư Đinh Công Lịch - Môn phái Nhất Nam về để dạy võ và hướng dẫn các kỹ năng phòng chống bạo lực trong bệnh viện.

TS Nguyễn Huy Ngọc, GĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phân tích, người phải vào viện là những người không khỏe về sức khỏe và tinh thần. Họ mang trong mình bệnh tật nên không chỉ đau đớn về thân thể mà cũng rất bi quan về tinh thần. Còn người nhà người bệnh là những người không khỏe về tinh thần. Tất cả họ đều mang tâm lí căng thẳng và rất dễ bị kích động. Chính vì vậy, những mâu thuẫn, những xung đột xảy ra như một điều tất yếu.

Bên cạnh đó những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống của nhân viên y tế lại chưa thực sự tốt nên việc tập huấn các kỹ năng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra cho nhân viên y tế là rất cần thiết.

Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học Bộ Công an đã đưa ra nhiều giải pháp an ninh trong bệnh viện trong đó giải pháp thiết thực nhất là hãy dạy võ cho các nhân viên y tế để họ có thể tự bảo vệ chính mình trước khi có sự can thiệp của các lực lượng chức năng. Bởi tự vệ là quyền của lực lượng bảo vệ và nhân viên y tế.

Trung tá Đào Trung Hiếu và Võ sư Đinh Công Lịch đã hướng dẫn một vài kỹ năng tự vệ cơ bản để cán bộ nhân viên y tế có thể tự bảo vệ mình trong môi trường y tế cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

"Bác sỹ cứu người còn ai cứu bác sĩ?" là câu hỏi mà Trung tá Đào Trung Hiếu đưa ra.

“Trước khi các lực lượng chức năng vào cuộc thì không ai cả ngoài chính chúng ta. Hãy trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trong những tình huống xấu nhất xảy ra có thể tự bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh”, Trung tá Đào Trung Hiếu khuyên nhân viên y tế.