Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Trước đó, tháng 1/2021, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội do đối tượng Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu. Đáng chú ý, Quý từng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý. Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây biến thành "trung tâm giải trí" không chỉ bạn bè của Quý mà còn có cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia. Xác lập chuyên án, Phòng CSĐT TP về ma túy đã dày công theo dõi, đấu tranh và ngày 20/3 đã triệt xóa ổ nhóm này. Ngoài Nguyễn Xuân Quý, cơ quan công an còn bắt giữ 5 đối tượng khác. Ngày 1/4, Bộ Y tế đã có quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.