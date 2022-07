Bé trai con thương binh CAND xúc động nhận trái bóng do Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng

Thứ Hai, ngày 25/07/2022 21:46 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, chiều 25/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và tặng quà gia đình Thượng tá Vũ Văn Dưỡng, Phó trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tháp tùng đồng chí Bộ trưởng có đồng chí Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà gia đình Thượng tá Vũ Văn Dưỡng

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ân cần hỏi thăm sức khỏe, công việc của đồng chí Vũ Văn Dưỡng và gia đình. Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hi sinh của đồng chí Vũ Văn Dưỡng trong quá trình quá trình đấu tranh, truy bắt tội phạm ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn đồng chí Vũ Văn Dưỡng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, tiếp tục góp sức cùng tập thể Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng quà của Quỹ Nghĩa tình đồng đội tri ân đồng chí Dưỡng. Đồng chí Bộ trưởng cũng tặng con trai đồng chí Dưỡng quả bóng đá với mong muốn cháu học tập tốt, tích cực rèn luyện thể thao, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Cháu bé đã rất bất ngờ và xúc động trước món quà ý nghĩa của đồng chí Bộ trưởng.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng con trai đồng chí Dưỡng quả bóng đá với mong muốn cháu học tập tốt, tích cực rèn luyện thể thao

Thượng tá Vũ Văn Dưỡng bị thương trong khi truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý A Di, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Trong quá trình truy đuổi, đồng chí Dưỡng bị đối tượng đánh võng, chèn ép, xe máy mất lái lao xuống vực. Đồng chí Vũ Văn Dưỡng bị thương nặng ở chân phải, phải phẫu thuật nẹp khớp. Sau gần hai năm điều trị tích cực, anh mới đi lại được.

Khi ổn định sức khỏe, đồng chí Vũ Văn Dưỡng trở làm tiếp nhiệm vụ, cùng đồng đội khám phá nhiều vụ án lớn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy.

Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy. Đồng chí Huy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Với hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, đại úy Phạm Công Huy đã được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà tặng thân nhân Liệt sĩ Phạm Công Huy

Ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng Công an luôn biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/be-trai-con-thuong-binh-cand-xuc-dong-nhan-trai-bong-do-...Nguồn: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/be-trai-con-thuong-binh-cand-xuc-dong-nhan-trai-bong-do-bo-truong-to-lam-trao-tang-i661720/