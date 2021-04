Bay chui sang Hàn Quốc: Không có quy trình thẩm định doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo?

Vụ án có 8 bị cáo trong đó, Lê Thị Liễu – Giám đốc Cty Cổ phần GVA; Trần Thị Tuyết – nguyên cán bộ Tạp chí Kinh tế và dự báo; Lương Mạnh Hùng – Giám đốc Cty đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Các bị cáo Trịnh Bang Dũng (ở TP Vinh, Nghệ An); Ngô Xuân Hiếu (ở Hưng Nguyên, Nghệ An); Trần Phục Hưng – Giám đốc Cty tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam; Lê Thị Xuân - nguyên đại diện Cty Tư vấn du học quốc tế IEC; Nguyễn Thị Lương (ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).