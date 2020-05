Bất thường không khí Hà Nội trong ngày nghỉ lễ 1/5

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 12:30 PM (GMT+7)

Mặc dù phương tiện tham gia giao thông ở mức thấp nhưng không khí nhiều nơi ở Hà Nội trong ngày hôm nay (1/5) vẫn ở mức kém.

Hà Nội tới 9h sáng nay, 1/5 trời nhiều mây, xuất hiện đám sương mù ở tầm thấp

Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội tính tới 9h sáng nay, 1/5, nhiều nơi ở mức kém. Cụ thể tại các trạm đo đặt tại Phạm Văn Đồng, Minh Khai, Thành Công, Hàng Đậu, Hàng Mã, kết quả AQI đều ở mức trên 100.

Với chất lượng không khí này, những người nhạy cảm sẽ gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Do đó người dân khi ra đường vẫn phải duy trì thói quen đeo khẩu trang vừa bảo vệ sức khỏe, tránh dịch bệnh Covid-19.

Trong khi đó, trên hệ thống đo chất lượng không khí của Pam Air, nhiều điểm tại Hà Nội tính tới 9h sáng nay đã ở mức báo động đỏ (mức xấu), khi AQI vượt hơn 150. Cao nhất là các khu vực: Trung Hòa, Hoàng Cầu Long Biên, Hoàng Hoa Thám, Lê Quang Đạo...

Đáng chú ý, tình trạng này xảy ra vào ngày nghỉ lễ thứ hai, khi lưu lượng người và xe tham gia giao thông tại Hà Nội ở mức thấp. Đây là tình trạng khá bất thường so với thời điểm này những năm trước.

Theo các chuyên gia môi trường, hiện tượng này có thể do thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay trời nhiều mây và sương mù, lớp không khí lạnh bên dưới không thể phát tán. Do đó các chất ô nhiễm và bụi bẩn do đó bị giữ lại ngay trên bề mặt trái đất, gây ra hiện tượng ô nhiễm không khí tạm thời.

Tình trạng này có thể sẽ chấm dứt khi dự báo thời tiết Hà Nội vào chiều tối và đêm nay xuất hiện mưa rào và dông.

