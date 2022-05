Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Siêu xe về đâu?

Tiền Phong đã liên hệ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tra cứu dữ liệu 30 ô tô NK về theo diện H11 (23 xe do Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép, 7 xe do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp). Thật bất ngờ khi hiện ra trước mắt chúng tôi có 24 xe trùng địa chỉ DN NK. Đáng chú ý hơn, 23 xe do Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép, sau khi thông quan đã đăng ký chuyển nhượng chủ sở hữu. Chủ nhân của những chiếc xe này không ai ở địa bàn Hà Nam, chủ yếu ở Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Đà Nẵng. Trong 7 xe do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp, có 2 xe đã đăng ký chuyển nhượng.