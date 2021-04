Bắt thêm 3 đối tượng liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 06:48 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh, Công an TP Cần Thơ đã mở rộng điều tra và bắt thêm 3 đối tượng.

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành do bị can Trương Châu Hữu Danh (ngụ Long An) và đồng bọn thực hiện, chiều 20-4, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can.

Ba bị can bị bắt gồm: Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980; ngụ phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM); Đoàn Kiên Giang (SN 1985; ngụ phường 11, quận 6, TP HCM) và Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982; ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về cùng hành vi trên.

Trương Châu Hữu Danh. Ảnh: Facebook

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam trên đều được VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn. Quá trình khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 17-12-2020, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

