Bắt tạm giam phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên

Tách vụ án trốn thuế điều tra, xử lý riêng Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 28-9-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh về tội trốn thuế. Đến tháng 12-2021, bà Điều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình bà Điều thực hiện hành vi trốn thuế có sự giúp sức của một số đối tượng để hưởng lợi. Do không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các đối tượng liên quan về hành vi trốn thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau đối với hành vi trốn thuế.