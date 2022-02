Bắt nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nông Ích Chấn (SN 1972) nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Trụ sở UBND huyện Văn Chấn.

Ngày 17/2, theo Công an tỉnh Yên Bái, quá trình điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Văn Chấn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nông Ích Chấn (SN 1972, trú tại tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Trước đó, vào ngày 13/10/2021, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng vì tội Lạm dụng chức vụ, quyền hành trong khi thi hành công vụ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Quốc Dương (SN 1975, công chức địa chính xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ); Trần Đăng Khôi (SN 1979, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn) và Trần Đăng Khánh (SN 1980, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Chấn).

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trên trong quá trình công tác đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc khảo sát, mua bán, chuyển nhượng sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Chấn từ năm 2019 đến năm 2020.

Cụ thể, trong quá trình khảo sát, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà thực hiện triển khai Dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ) từ năm 2019 đến năm 2020, những đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ vì mục đích vụ lợi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

