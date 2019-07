Bắt nguyên Chủ tịch SAGRI Vân Trọng Dũng và nữ thuộc cấp

Thứ Hai, ngày 08/07/2019 23:29 PM (GMT+7)

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, ông Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI), cùng 1 nữ thuộc cấp bị bắt.

Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI).

Đối tượng Vân Trọng Dũng

Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với: Vân Trọng Dũng, (SN 1967), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM và Nguyễn Thị Thúy (SN 1966) nguyên Kế toán trưởng, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM.

Bị can Nguyễn Thị Thúy

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.Cả hai bị can trên đều bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, nngày 5-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, gồm: Lê Tấn Hùng (SN 1963) nguyên tổng giám đốc; cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM; Nguyễn Thành Mỹ (SN 1959), nguyên phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại: Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP HCM.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật".

Trước đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI) vì vi phạm rất nghiêm trọng. Quyết định này đã được triển khai vào ngày 19-6. Quyết định kỷ luật xét vai trò ông Lê Tấn Hùng là thành viên không chuyên trách HĐTV có trách nhiệm trong việc xem xét các chủ trương về đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Đồng thời với vai trò là tổng giám đốc, người trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của tổng công ty đã có các sai phạm, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư dự án; về quản lý sử dụng mặt bằng, nhà đất trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Trước đó, tháng 10-2017, Thanh tra TP cũng ban hành kết luận thanh tra toàn diện SAGRI. Theo đó nhiều sai phạm về tài chính, quản lý sử dụng vốn, tài sản… của SAGRI được chỉ ra. Đáng chú ý, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy (kế toán trưởng) có liên quan trực tiếp đến việc ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động học tập nước ngoài.

Từ kết quả này, UBND TP đã kỷ luật cảnh cáo (nâng mức so với ban đầu là khiển trách) vì đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4, Điều 6 Luật Kế toán năm 2003. Đến đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy.

Vào năm 2018, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ ra các vấn đề thiếu sót của SAGRI trong việc cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành... Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước đề nghị chủ tịch UBND TP xử lý.

Từ đó, UBND TP chỉ đạo Thanh tra TP tiếp tục tiến hành thanh tra, rà soát các sai phạm tại SAGRI. Đến ngày 29-2-2019, Thanh tra TP ban hành kết luận thanh tra số 05 làm cơ sở kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.