Bất ngờ "thủ phạm" thiêu rụi 1.000 m2 xưởng sản xuất bông gòn

Thứ Bảy, ngày 04/01/2020 16:51 PM (GMT+7)

Đám cháy thiêu rụi 1.000 m2 xưởng sản xuất, làm hư hại 30 tấn bông gòn phế liệu, 1 xe tải và 1 xe nâng do công nhân bất cẩn, vứt tàn thuốc lá.

Ngày 4-1, Công an huyện Củ Chi, TP HCM đã thông tin về vụ cháy cơ sở sản xuất bông gòn kéo dài từ khuya hôm qua (3-1) đến rạng sáng nay.

Cảnh sát PCCC - CNCH triển khai phương tiện, thiết bị chữa cháy

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3-1, Đội Cảnh sát PCCC-Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Củ Chi nhận tin báo cháy tại xưởng sản xuất bông gòn thuộc Công ty TNHH MTV Thuơng mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Thân (Công ty Hoàng Thân, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi). Đội lập tức đến hiện trường nhưng nhận thấy đám cháy có khả năng lan rộng nên đã xin chi viện. Công an TP HCM điều thêm 4 đơn vị khác đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Đến 3 giờ ngày 4-1, lực lượng cứu hỏa khống chế thành công đám cháy. Sau đó, các đơn vị tiếp tục triển khai dập lửa tàn.

Theo báo cáo nhanh từ Công an huyện Củ Chi, đám cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố khiến 1.000 m2 nhà xưởng hư hại hoàn toàn. Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn thiệt hại 30 tấn bông gòn phế liệu, 1 xe tải, 1 xe nâng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 300 triệu đồng.

Nhờ lực lượng cứu hỏa chống cháy lan kịp thời nên xưởng sản xuất khẩu trang, xưởng sản xuất đồ gỗ và xưởng cơ khi ở sát bên Công ty Hoàng Thân không hề hấn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do công nhân bất cẩn vứt tàn thuốc lá tại xưởng.

