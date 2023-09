Bất ngờ diễn biến vụ 79 căn biệt thự xây không phép ở Phú Quốc

Ngày 26-9, UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang kháng cáo đối với 2 bản án sơ thẩm số 139 và 140 ngày 21-8-2023 của TAND tỉnh Kiên Giang, liên quan đến 2 trường hợp bị cưỡng chế trong vụ 79 căn biệt thự xây không phép trên đất nhà nước ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

1 trong 2 căn biệt thự trước khi bị cưỡng chế, phá dỡ vào ngày 9-11-2022

Cụ thể, tại các bản án nêu trên, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Xuân H. (SN 1973, ngụ TP Phú Quốc) và ông Vũ Đình Kh. (SN 1970, ngụ TP HCM); đồng thời hủy bỏ các quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đối với ông H. và ông Kh.; tuyên bố hành vi cưỡng chế của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc vào ngày 9-11-2022 đối với ông H. và ông Kh. là trái quy định của pháp luật.

Tại tòa, ông H. và ông Kh.cũng rút lại yêu cầu bồi thường thiệt hại để khởi kiện trong vụ án khác.

2 căn biệt thự của ông H. và ông Kh. sắp bị cưỡng chế, phá dỡ

Theo trình bày của ông H. và ông Kh., năm 2019 các ông có nhận chuyển nhượng của ông Đào Văn Quy 2 thửa đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Ông H. nhận chuyển nhượng 502,3m2; ông Kh. nhận chuyển nhượng 500,9m2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng giấy tay, khu đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận đất, ông H. và ông Kh. tiến hành xây dựng 2 căn nhà và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2020. Tại thời điểm ông H. và ông Kh. xây dựng nhà không thấy chính quyền địa phương nhắc nhở hoặc lập biên bản vi phạm hành chính.

2 căn biệt thự của ông Kh. và ông H. đã bị phá dỡ hoàn toàn vào ngày 9-11-2022

Đến ngày 25-8-2022, công chức địa chính xã Dương Tơ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H., ông Kh. và hàng chục hộ khác về hành vi chiếm đất nông nghiệp loại đất trồng cây lâu năm tại khu vực nông thôn.

Căn cứ biên bản này, ngày 9-9-2022, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. và ông Kh. Ngoài số tiền mỗi người phải nộp phạt 7,5 triệu đồng, ông H. và ông Kh. bị buộc trả lại diện tích đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý.

Ngày 31-10-2022, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông H. và ông Kh. Theo đó, buộc các ông này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và buộc trả lại đất đã chiếm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Đến ngày 9-11-2022 thì UBND TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp phá dỡ toàn bộ 2 căn biệt thự, các vật kiến trúc, cây trồng... trên 2 thửa đất xây dựng không phép đối với ông H. và ông Kh.

Không đồng tình với việc xử lý của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cả 2 ông cùng khởi kiện. Tại 2 bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang nhận định Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã mắc nhiều sai sót trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm của ông H. và ông Kh.

Cụ thể, các biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. và ông Kh. do công chức địa chính xã Dương Tơ lập xác định 2 thửa đất do các ông này chiếm là đất do UBND xã Dương Tơ quản lý theo Quyết định số 2600 ngày 14-12-2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang lại xác nhận cả 2 thửa đất ông H. và ông Kh. xây nhà không phép không nằm trong diện tích đất UBND tỉnh Kiên Giang giao UBND xã Dương Tơ quản lý theo quyết định nói trên.

Bản án cũng cho rằng Chủ tịch UBND TP Phú Quốc quy định cho ông H., ông Kh. phải tự khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Tuy nhiên, các ông này cùng nhận quyết định vào ngày 1-11-2022, đến ngày 9-11-2022 thì Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế đối với 2 ông này là chưa hết thời hạn 10 ngày.

Ngoài ra, TAND tỉnh Kiên Giang còn nhận định quyết định thời hạn tự khắc phục hậu quả trong 10 ngày là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013 ngày 12-11-2013 của Chính phủ. Nghị định này quy định thời hạn thi hành cưỡng chế tối thiểu là 15 ngày...

Tiến trình xử lý 79 căn biệt thự xây không phép ở Phú Quốc Trước đó, Báo Người Lao Động đã có nhiều thông tin liên quan đến 79 căn biệt thự xây không phép ở Phú Quốc. Cụ thể, năm 2022, cơ quan chức năng ở TP Phú Quốc phát hiện 79 căn nhà xây kiểu biệt thự hình thành trên khu đất rộng gần 19 ha do UBND xã Dương Tơ quản lý. Mặc dù xây dựng không phép, trên đất của nhà nước nhưng khu biệt thự xây chui này có đầy đủ điện nước sinh hoạt và đường giao thông nội bộ, không khác gì khu dân cư có quy hoạch. Ngày 9-11-2022, cơ quan chức năng đã cưỡng chế, phá dỡ 2 căn biệt thự do ông Vũ Đình Kh. và ông Lê Xuân H. làm chủ. Đến ngày 18-9 vừa qua, UBND TP Phú Quốc tiếp tục cưỡng chế, phá dỡ thêm 14 căn vi phạm.

