Bắt một cựu trung úy công an phường ở Bình Dương

Ngày 19-11, nguồn tin của Báo Người Lao động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Trung úy Châu Thanh Đại, từng công tác tại Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác đối với Châu Thanh Đại.

Cựu Trung úy Châu Thanh Đại từng công tác tại Công an phường Tân An

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, cựu Trung úy này đã bị Công an tỉnh Bình Dương kỷ luật, tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Theo điều tra, Châu Thanh Đại chỉ huy một tổ công tác gần 20 người gồm nhiều dân phòng, bảo vệ dân phố lập chốt tạm, bắt xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn chạy qua địa bàn.

Nhóm dân phòng, bảo vệ dân phố này điều khiển xe đặc chủng và một số xe máy cá nhân truy đuổi người vi phạm và đưa về chốt để trung úy Đại lập biên bản xử lý.

Một số người dân bị lập biên bản được trung úy Đại hẹn gặp tại trụ sở công an phường. Tại đây, ông này yêu cầu người vi phạm đưa tiền cho mình để ra kho bạc đóng giúp mà không có biên nhận hay hóa đơn gì.

Nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.

