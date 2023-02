Bắt giam 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm ở Thái Nguyên

Trung tâm đăng kiểm 20-09D nơi 4 bị can làm việc.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 20-09D, địa chỉ xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra trong thời gian năm 2021 và năm 2022 tại Trung tâm đăng kiểm 20-09D. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ thuộc Trung tâm đăng kiểm 20-09D về tội “Giả mạo trong công tác”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can đã dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép ảnh để xoá, bỏ các lỗi vi phạm, hợp thức hoá hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-giam-4-can-bo-trung-tam-ang-kiem-o-thai-nguyen-a593003.html