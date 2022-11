Bão số 7 suy yếu, Biển Đông khả năng vẫn hứng 1-2 cơn bão trong tháng 11

Biển Đông khả năng hứng 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong tháng 11/2022. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (3/11), sau khi đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 Nalgae đã suy yếu nhanh chóng thành một vùng áp thấp.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Như vậy, trong tháng 10/2022, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bao gồm: Cơn bão số 5 Sonca từ ngày 13-15/10; cơn bão số 6 Nesat từ ngày 16-20/10; ATNĐ từ ngày 22-23/10 và cơn bão số 7 Nalgae từ ngày 30/10-3/11.

Các cơn bão và ATNĐ trong tháng 10 và đầu tháng 11/2022 có một điểm chung là không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Nhận định về tình hình mưa bão trong tháng 11/2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho hay, từ nay đến cuối tháng 11, Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện 1 hoặc 2 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tổng lượng mưa trong tháng 11 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 20-30%, khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ thấp hơn 30-50%; khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cao hơn 5-10% so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực Nam Bộ phổ biến cao hơn 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 11 vẫn là tháng mưa, lũ và bão chính ở khu vực miền Trung, đặc biệt là Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Thống kê số liệu trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tháng 11 ở khu vực Trung Trung Bộ phổ biến từ 500-700mm, cá biệt tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi từ 800-1000mm.

Các dự báo cập nhật mới nhất cho thấy, lượng mưa nửa đầu tháng 11/2022 ở mức thấp hơn TBNN và chưa có dấu hiệu xảy ra mưa cực đoan ở khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, nửa cuối tháng 11/2022 dự báo mưa có xu hướng cao hơn TBNN nên cần đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong nửa cuối tháng 11/2022.

Cũng trong tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 11/2022.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bao-so-7-suy-yeu-bien-dong-kha-nang-van-hung-1-2-con-bao-trong-thang...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bao-so-7-suy-yeu-bien-dong-kha-nang-van-hung-1-2-con-bao-trong-thang-11-1411332.ngn