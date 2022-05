Báo động mưa, lũ, lốc, sét tại Bắc Bộ từ 22/5 đến 25/5

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc Gia báo động mưa lớn, lũ, lũ quét tại Bắc Bộ và trên biển từ 22/5 đến 25/5.

Nước sông dâng, nguy cơ xảy ra lũ

Theo dự báo, mực nước trên sông Hiếu (Nghệ An) đang lên; mực nước trên sông Thao, một số sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ và các sông khác từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có dao động. Mực nước khu vực hạ lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm.

Cảnh báo mưa dông từ 22/5 đến 25/5

Do đó, từ hôm nay (22/5) đến ngày 24/5, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực trung, thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-3m. Trong đợt lũ này, mực nước trên thượng lưu sông Chảy, sông Lô, sông Thao có khả năng lên mức (báo động):

Trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ và sông Hiếu có khả năng lên mức báo báo động (BĐ) 1 lên BĐ2. Mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bắc Bộ mưa, lốc sét

Cũng theo dự báo, trong đêm qua và sáng nay (22/5), khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa cao như: Yên Trị (Hòa Bình) 74.2mm, Đông Cửu 1 (Phú Thọ) 106.6mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 48mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 189.8mm, Yên Định (Thanh Hóa) 148.8mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 114.2mm,...

Do đó, từ nay (22/5) đến 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-180mm, một số nơi có mưa rất to với lượng mưa 200-350mm như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài.

Ngoài ra, từ nay (22/5) đến ngày 29/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (22/5) đến 24/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết biển

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc Gia, hiện nay (22/5), mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực giữa và Nam Biển Đông. Gió Tây Nam ở phía Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo trong chiều và đêm nay (22/5), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, sau đó mưa dông có xu hướng mở rộng lên khu vực Bắc Biển Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều nay (22/5), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-3,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

