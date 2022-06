Ban Chấp hành Trung ương khai trừ Đảng ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long

“Lại quả” tới 800 tỉ đồng Sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành, Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Công ty Việt Á) thông đồng với lãnh đạo các đơn vị y tế để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá bán lên mức 470.000 đồng/kit xét nghiệm. Công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, TP trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng. Trong đó, giá kit xét nghiệm được nâng khống khoảng 45%, giúp Công ty Việt Á thu về số tiền hơn 500 tỉ đồng. Đặc biệt, Công ty Việt Á chi “hoa hồng” cho các “đối tác” với số tiền lên tới gần 800 tỉ đồng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố khoảng 40 bị can. Trong số này, nhiều người là cán bộ cấp cao của CDC các địa phương, hoặc lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ, ngành.