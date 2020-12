Ban Bí thư khai trừ Đảng cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 18:33 PM (GMT+7)

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 02/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu, bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ sinh hoạt đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài. Vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Công Thương. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó tại kỳ họp thứ 49, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bà Thoa đã bỏ trốn, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can đối với bà Thoa, chờ bắt giữ được sẽ xử lý theo quy định.

Ngoài vụ việc trên, bà Hồ Thị Kim Thoa từng bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận đã có vi phạm, khuyết điểm khi là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty bóng đèn Điện Quang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang giai đoạn 1/2004-5/2010.

Sau đó bà Thoa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo. Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Thủ tướng miễn nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

