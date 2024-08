Bài cuối: Cụm 4 tiệm phá xe Quốc lộ 51 có 'dây mơ rễ má' với nhau

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an xử lý nhóm phá xe Công an TP Thủ Đức thông báo tìm bị hại của thợ sửa xe khu cầu vượt Gò Dưa… Liên quan đến phóng sự điều tra “Chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ”, ngày 23-8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xử lý nhóm phá xe trên Quốc lộ (QL) 51. Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết đã nắm thông tin về nhóm phá xe trên QL51 đoạn qua xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai mà báo Pháp Luật TP.HCM đang đăng tải. Ông Đức cho biết đã chỉ đạo công an rà soát, kiểm tra và xử lý ngay các tiệm phá xe dọc QL51. “Hiện công an đang làm chuyên án” - vị này cho biết. Trước đó, Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước (sinh năm 1980, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đang có hành vi phá xe rồi lừa đảo chị TTT (ngụ tỉnh Đồng Nai) số tiền 2,2 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự ông Thước, mời làm việc nhiều người là họ hàng của ông này có tham gia phá xe, “vẽ bệnh” lên để lấy lời khai, làm rõ. Công an huyện Long Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý Thước và những người liên quan. Còn ở “cụm tiệm phá xe” khu vực chân cầu vượt Gò Dưa (TP Thủ Đức), Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM thông báo tìm bị hại trong vụ hủy hoại tài sản tại tiệm sửa xe Văn Minh (địa chỉ 149 QL1A, khu phố 31, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) do Mai Văn Cường (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa, thường trú Lâm Đồng) thực hiện. Bước đầu Cường thừa nhận đã đâm thủng ruột xe, dùng kìm bẻ phá lốp xe của khách để thay ruột, thay lốp cho khách hơn chục lần. Để phục vụ công tác điều tra và xử lý Mai Văn Cường, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức thông báo ai là nạn nhân của Mai Văn Cường vui lòng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức; SĐT 028.389.6619). Còn tại quận 12, Công an quận 12 đang tiếp tục quá trình xác minh, mời làm việc người tên Lĩnh (thợ sửa xe tại tiệm Nguyễn Hiền) để làm rõ việc phá xe trên QL đoạn qua phường Trung Mỹ Tây. Hiện người này đã về quê Thanh Hóa. Công an phường An Bình, TP Dĩ An cũng mời các nạn nhân của hai tiệm sửa xe do Đàm Văn Long và Mai Văn Hòa (dọc theo QL1) để củng cố hồ sơ, xử lý.