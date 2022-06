Vụ nổ súng hỗn chiến kinh hoàng ở Bắc Giang: Bắt giữ 12 đối tượng, thu 3 khẩu súng

Trong quá trình điều tra vụ hỗn chiến khiến 2 thanh niên bị thương nghi do súng bắn, cơ quan công an đã bắt giữ 12 đối tượng.

Liên quan đến vụ nổ súng hỗn chiến ở Bắc Giang, ngày 13/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Lục Nam bắt giữ 12 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bằng hung khí và súng trong đêm.

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là thanh niên có độ tuổi từ 16 - 28 tuổi và thường trú ở địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 2h rạng sáng 8/6, tại TL293 thuộc địa phận thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên có sử dụng vũ khí. Hậu quả làm Kim Văn Đức (27 tuổi) và Đặng Công Đoàn (16 tuổi, cùng trú huyện Lục Nam) bị thương tích nghi do bị súng bắn.

Quá trình điều tra, xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của 2 nhóm đối tượng tại quán ăn đêm có địa chỉ tổ dân phố Bình Minh, TT Đồi Ngô, Lục Nam. Trước khi hỗn chiến, tại quán ăn đêm nói trên xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn đêm gồm nhóm của Hoàng Văn Cường (24 tuổi) và nhóm của Giáp Văn Đức (26 tuổi, cùng trú huyện Lục Nam).

Tại đây, 2 nhóm đối tượng đã xô xát, ẩu đả nhau. Tiếp đó, Đức và Cường tiếp tục hẹn nhau xuống khu vực TL293 thuộc xã Lan Mẫu để đánh nhau. Sau đó, các đối tượng gọi điện liên hệ với một số đối tượng khác mang theo hung khí đánh nhau.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ án, thu giữ toàn bộ vật chứng hung khí là 3 khẩu súng trong vụ án.

Công an tỉnh Bắc Giang thông tin còn nhiều đối tượng khác liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Lục Nam yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ án trên đến Cơ quan Công an huyện Lục Nam làm việc để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

