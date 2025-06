Ba thứ trưởng công an được thăng cấp bậc hàm thượng tướng

Sáng 14/6, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng cho 3 thứ trưởng công an.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị các sĩ quan vừa được thăng cấp bậc hàm tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, tổ chức xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho ba Thượng tướng Lê Tấn Tới, Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long (từ phải qua trái). Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Lê Tấn Tới 56 tuổi, quê Cà Mau; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông từng là Cục trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; làm thứ trưởng từ tháng 4/2020. Ông được biệt phái và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội từ tháng 7/2021.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long 51 tuổi, quê Bắc Giang, từng giữ chức Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phó giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng C03 và hai năm sau được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng (thiếu tướng trẻ nhất trong lực lượng công an thời điểm đó). Từ tháng 1/2022, ông là Thứ trưởng Công an.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến 52 tuổi, quê Hà Nội, đã qua các vị trí Phó phòng, Trưởng phòng, Cục phó Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk. Đến tháng 3/2021, ông được điều động giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Từ tháng 1/2022 đến nay, ông là Thứ trưởng Công an.

Hiện, Bộ trưởng Công an là đại tướng Lương Tam Quang. 7 thứ trưởng gồm: các thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Văn Long, Lê Văn Tuyến và trung tướng Phạm Thế Tùng, Nguyễn Ngọc Lâm, thiếu tướng Đặng Hồng Đức.