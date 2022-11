Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ cựu bí thư Đồng Nai: "Em có 5 tỉ gửi anh"

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án, đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Trong đó, đáng chú ý, dù bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Ngoài bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành; cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ về tội Nhận hối lộ.

Tại cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành khai, trên vị Bí thư Tỉnh ủy, đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu và Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp 6 lần đưa tiền với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng cho Thành tại Hà Nội, Đồng Nai.

Cụ thể, lần đầu tiên khoảng cuối năm 2010, ông Thành ra Hà Nội tham dự một hội nghị toàn quốc thì được Nhàn chủ động gọi điện thoại mời qua công ty tại quận Tây Hồ (Hà Nội) của Nhàn chơi. Sau khi trao đổi một số nội dung, Nhàn đã đưa cho bị can 1 túi giấy và nói: "Em có chút quà gửi anh".

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi chưa bị khởi tố

Khi về phòng nghỉ, cựu bí thư Đồng Nai mở túi quà ra thì thấy bên trong có một ít bánh kẹo, thực phẩm chức năng và bên dưới có một túi nilon, trong đó có 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1 tỉ đồng.

Tiếp đến vào đầu tháng 9-2011, cựu bí thư Đồng Nai ra Hà Nội, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gọi điện thoại và đến gặp Thành tại khu tiếp khách ở sảnh tầng 1 Nhà khách Chính phủ (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Tại đây, Nhàn đưa cho Thành 1 túi xách và nói: "Em có gói quà cho anh". Sau đó, Thành về phòng nghỉ mở gói quà ra thì thấy phía trên có để ít quà (không nhớ quà gì), phía dưới thấy có một túi nilon đựng 3 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng.

Vào khoảng năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tới phòng tiếp khách của Bí thư tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, mang theo một túi xách gặp cựu bí thư Đồng Nai. Tại buổi gặp, Nhàn đề nghị Thành tạo điều kiện cho Công ty AIC của Nhàn làm việc với chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói mua sắm thiết bị.

Thành đã gọi điện cho Phan Huy Anh Vũ (khi đó làm giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) và yêu cầu Vũ bố trí thời gian gặp gỡ Nhàn để nghe giới thiệu về thiết bị y tế của Công ty AIC. Khi về, Nhàn gửi lại túi quà cho Thành và để ở góc phòng tiếp khách, Thành mở túi quà bên trong có một nilon đựng 4 cọc tiền 500.000 đồng, cột bằng dây thun, tổng giá trị 2 tỉ đồng.

Cũng vào thời điểm năm 2012, khi Thành đi công tác tại Hà Nội, Thành đến trụ sở Công ty AIC gặp Nhàn. Tại đây cựu chủ tịch AIC nói: "Em có 5 tỉ đồng gửi anh". Thành nói với Nhàn không nhận số tiền lớn này. Nhàn nói: "Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu, chứ không phải sử dụng tiền của công ty vì sử dụng tiền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức và rách việc".

"Lúc đó, Thành thấy Nhàn để dưới sàn một túi trong đó có nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tiếp theo đó, Nhàn đi ra khỏi phòng gọi Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc xếp tiền vào một túi du lịch đã qua sử dụng, hình chữ nhật, màu xám đen, có quai xách, xếp vừa đủ 10 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng vào túi và Sơn xách túi tiền này xuống để vào cốp xe của Công ty AIC để đưa Thành về" - ông Thành khai và cho biết 2 lần tiếp theo Nhàn còn đưa cho cựu bí thư tổng số tiền 5 tỉ đồng tiền mặt.

Sau khi nhận 14,5 tỉ đồng từ Nhàn, Trần Đình Thành khai đã đưa phần lớn số tiền cho vợ là bà Lê Thị Bích Nga để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Một phần Thành giữ lại để sử dụng chi tiêu cho cá nhân.

Kết quả điều tra đến nay, Trần Đình Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên và ngày 17-10-2022, trước thời điểm khởi tố bị can, gia đình Thành đã nộp lại toàn bộ số tiền 14,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo kết luận điều tra, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt mức đầu tư 1.904 tỉ đồng. Giai đoạn 2013-2015, dự án có 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Thời điểm xây dựng bệnh viện trên, UBND tỉnh Đồng Nai lập Ban chỉ đạo dự án xây dựng bệnh viện Đồng Nai do ông Đinh Quốc Thái làm trưởng ban. Bà Bồ Ngọc Thu là phó ban chỉ đạo thường trực dự án này. Biết rõ công ty AIC không đủ năng lực tài chính nhưng bà Nhàn vẫn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh báo cáo tài chính, làm sai lệch hồ sơ để gian lận đấu thầu. Được sự "giúp đỡ" từ nhiều bị can là lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai AIC đã trúng thầu. Từ những mánh khóe đấu thầu trên, Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn 665 tỉ đồng. Cơ quan điều tra quy kết bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi hơn 148 tỉ đồng. Từ trước khi dự án xây dựng bệnh viện được phê duyệt, bà Nhàn đã nhiều lần gặp trực tiếp hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để đưa quà và tiền. Một số lần khi cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đi công tác tại Hà Nội, bà Nhàn cũng gặp gỡ và đưa tiền. Theo kết luận điều tra, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỉ đồng, ông Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng. Ngoài ra, sau khi trúng thầu, bà Nhàn còn ký các phụ lục điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để Công ty AIC hưởng lợi trái phép, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền 3,5 tỉ đồng. Cơ quan điều tra kết luận hành vi của bị can Nhàn gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

