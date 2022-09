Bà Nguyễn Phương Hằng khai động cơ lên mạng livestream

Ngày 8/4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng bị Sở TT&TT TPHCM xử phạt hành chính về hành vi vi phạm hành chính, theo Nghị định 72 của Chính phủ. Ngày 24/3, bà Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ngày 6/7, bà Hằng cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.