Ba người đàn ông tử vong sau khi xuống giếng cứu người

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 21:42 PM (GMT+7)

Ba người đàn ông xuống giếng cứu người phụ nữ không may bị ngã. Tuy nhiên, sau đó cả 3 người đàn ông bị ngạt xăng và tử vong.

Ngày 27/8, UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã đến chia buồn, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong trong sự cố xuống giếng cứu người.

Chị T. được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TT.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 26/8, chị T.N.T. (38 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng) không may bị ngã xuống giếng của gia đình khi đi múc nước.

Phát hiện sự việc, con trai chị T. chạy đến nhà ông H.H.N. (49 tuổi) kêu cứu.

Ông N. trong lúc vội vàng đã ném can nhựa gần đó xuống giếng để chị T. ôm, khỏi bị chìm nhưng lại ném nhầm can xăng (xăng mua về để phát cỏ). Can xăng bung nắp, tràn xăng ra giếng.

Chồng chị T. lúc này có mặt đã nhảy xuống giếng để cứu vợ nhưng không được. Hai người khác đã cùng xuống giếng cứu chị T.

Sau khi cùng hàng xóm đưa được chị T. lên thì cả 3 người đàn ông dưới giếng chới với. Cả 3 được cứu và đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được bệnh viện xác định là do ngạt xăng.

