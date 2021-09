Ảnh: Đường phố TP.HCM đông đúc trở lại sau gần 10 ngày siết chặt giãn cách

Từ 30/8, TP.HCM cho phép shipper được hoạt động tại 8 quận, huyện, TP Thủ Đức thuộc vùng đỏ, ngoài ra Công an TP.HCM cấp thêm 20.000 giấy đi đường cho nhân viên các hệ thống bán lẻ, lực lượng đóng gói combo… nên nhiều tuyến đường ở thành phố trở nên đông đúc nhiều thời điểm.

Tại đường 3/2, từ thời điểm sáng đến trưa 1/9, xe cộ qua lại tấp nập ở cả hai hướng.

Thêm nhiều trường hợp được cấp giấy đi đường, nhiều khu vực vùng đỏ shipper được phép hoạt động trở lại khiến đường phố đông đúc so với tuần trước sau khi thành phố thực hiện giãn cách triệt để từ ngày 23/8.

Đường Võ Thị Sáu (quận 3) vào thời điểm 9h sáng nay. Các tuyến đường kết nối trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… cũng trong tình trạng xe cộ di chuyển nhiều.

Đường Lý Thường Kiệt (quận 10) ghi nhận có khá nhiều người di chuyển bằng xe máy, xe đạp và đi bộ hai bên đường.

Ngoài các phương tiện tham gia chống dịch, có khá nhiều ô tô cá nhân di chuyển trên đường phố TP.HCM. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có văn bản thông báo dừng tiếp nhận, cấp Giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia, thông qua các đơn vị đầu mối. Giờ đây, các đơn vị, chủ phương tiện vận tải hàng hóa sẽ thực hiện việc đăng ký, sử dụng Giấy nhận diện có mã QR thông qua địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn theo quy định của Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Việc đăng ký để nhận Giấy nhận diện này được thực hiện tự động (các Sở Giao thông Vận tải không phê duyệt như trước đây).

Để phòng ngừa ùn tắc giao thông, góp phần phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế qua địa chỉ website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi tham gia giao thông.

Một số tuyến đường xung quanh các bệnh viện lớn như Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng… luôn có lưu lượng xe cộ, người dân di chuyển khá lớn trong sáng nay.

Nhiều người dừng xe máy trước Bệnh viện Hùng Vương, quận 5 để đưa đón người thân tại đây.

Trên địa bàn quận Tân Bình, một số tuyến đường chính như Trường Chinh, Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ… cũng nhộn nhịp xe cộ từ sáng đến trưa.

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM chiều 31/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, trong 24 giờ qua, tình hình giao thông trên địa bàn tương đối ổn định, không có tình trạng tăng/giảm đột biến và ùn tắc tại các chốt kiểm soát. Người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc quét mã QR Code để khai báo y tế qua phần mềm của Bộ Công an.

Qua đó, lực lượng Công an TP đã phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển qua các chốt chặn kiểm soát và 2 trường hợp sử dụng Giấy phép lưu thông giả. Công an TP đang điều tra làm rõ để xử lý. Hiện nay, Công an TP đang phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để cập nhật cơ sở dữ liệu F0 hằng ngày nhằm thuận tiện và kịp thời phát hiện nếu F0 di chuyển trên đường. Cùng với đó, Công an TP triển khai phần mềm tích hợp camera, khi người dân đã khai báo y tế, khi lưu thông qua các điểm có camera chỉ cần quét mã QR Code.

