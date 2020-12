An Giang sẽ thưởng nóng cho người tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, đặc biệt là tình trạng nhập cảnh trái phép, các đường dây tổ chức vượt biên,.... Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh An Giang cho biết sẽ thưởng nóng cho người dân phát hiện, tố giác hành vi này.

Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đi nhiều nơi trước khi về quê ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chiều ngày 27/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp cùng với sở ngành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19.

Tại cuộc họp, lãnh đạo biên phòng tỉnh An Giang cho biết, qua lời khai ban đầu của bệnh nhân 1440, lúc thì khai vượt biên qua đường biên giới tỉnh Tây Ninh, lúc thì khai ở Long Bình của tỉnh An Giang. Chính vì thế chiều nay, đơn vị đã cử tổ công tác qua Vĩnh Long làm việc làm việc với cơ quan chức năng tỉnh và với bệnh nhân 1440 (phương thức làm việc trực tuyến) để nắm lịch trình chính xác mà bệnh nhân này đã đi.

Trong khi đó, Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận định, việc bệnh nhân 1440 khai vượt biên qua Việt Nam ở Long Bình (An Giang) rồi sau đó đi ngược về tỉnh Long An và từ đây đi xe khách về Vĩnh Long, nếu xét về mặt địa lý là khá xa: “Tôi cho rằng nếu như có người dẫn đối tượng này qua biên giới ở An Giang thì từ đây sao không về Vĩnh Long gần hơn, tiết kiệm được chi phí. Lời khai của bệnh nhân 1440 có nhiều mâu thuẫn”, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói.

Lãnh đạo huyện An Phú cho biết, trong sáng nay, huyện đã phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành kiểm tra một số vị trí theo như đoạn video lời khai của bệnh nhân 1440 mà tỉnh Tây Ninh cung cấp thì một số chi tiết không có.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh An Giang yêu cầu Sở Y Tế, Biên Phòng, Công An cùng một số đơn vị có liên quan thực hiện công văn 1366 ngày 26/12 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm này tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt, chưa phát hiện ca mắc tại địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian tới cả nước chuẩn bị đón Tết dương lịch,...việc đi lại, nhu cầu về nước của công dân tại các tỉnh biên giới là rất lớn. Chính vì thế khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân không được lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lực lượng chức năng An Giang kiểm tra thân nhiệt, đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID - 19.

Tăng cường công tác kiểm tra đường bộ, quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức chốt chặn 24/24, nhất là các đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Các lực lượng biên phòng, công an cửa khẩu, chính quyền cơ sở và nhân dân vùng biên phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh. Nhân dân chủ động báo với cơ quan chính quyền để kiên quyết xử lý các đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh hằng ngày trên thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả tình huống xấu.

“Tôi đề nghị người dân nếu phát hiện có trường hợp qua lại trái phép biên giới thì báo ngay cho chính quyền địa phương, khi đó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 sẽ thưởng nóng. Ngoài ra, người dân tố giác các đối tượng chuyên lập đường dây vận chuyển người trái phép qua biên giới thì mức thưởng sẽ cao hơn, số tiền cụ thể sẽ đề xuất”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói, đồng thời cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chứa chấp, dung túng, bao che cho các trường hợp nhập cảnh trái phép.

