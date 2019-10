Ai đứng sau vụ đặt chất nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương?

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 27-10, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Liên quan đến vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” xảy ra tại Cục thuế tỉnh Bình Dương (tọa lạc số 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh và truy tìm đối tượng cung cấp thuốc nổ cho Trương Dương (39 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) gây án.

Đối tượng Lisa Phạm

Qua điều tra, vụ nổ xảy ra vào thời điểm một số cán bộ thanh tra của Bộ Tài chính đang làm việc tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an bước đầu xác định, loại thuốc nổ được đối tượng sử dụng nhiều khả năng là TNT, được chế tạo kích hoạt bằng điện thoại di động. Sau đó, đối tượng đặt vào thùng rác vệ sinh nam tầng 1 của tòa nhà Cục thuế tỉnh Bình Dương gây nổ.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trích hình ảnh camera an ninh xung quanh hiện trường, Công an xác định được thủ phạm gây án chính là Trương Dương. Đến nay, đối tượng đã thừa nhận làm theo chỉ đạo của Lisa Phạm (họ tên thật là Phạm Thị Anh Đào, 40 tuổi, hiện đang định cư tại Mỹ), là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ.

Theo đó, Lisa Phạm đã móc nối, lôi kéo Trương Dương tham gia tổ chức này. Đồng thời, Lisa Phạm giao nhiệm vụ cho Chương Dương đặt thuốc nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Bởi lẽ, nơi đây thường xuyên tập trung đông người dân đến nộp tiền thuế Nhà nước cho các cán bộ cục thuế. Nếu gây án “thành công”, Lisa Phạm sẽ hỗ trợ cho Chương Dương số tiền 300 triệu đồng.

Hiện trường vụ nổ.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào lúc 9h ngày 30-9, xảy ra một vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Vụ nổ khiến bức tường dày 20 cm, rộng khoảng 10m2 bị phá tung. Gạch đá và kính của tòa nhà văng tứ tung. Nhiều phương tiện cá nhân của nhân viên Cục thuế bị hư hỏng. Vụ nổ không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể nhưng gây hoang mang dư luận. Đến ngày 3-10, một tiệm bán tạp hóa tại đường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) gần Cục thuế tỉnh Bình Dương đã được Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa nghiêm ngặt để khám xét và bắt giữ Trương Dương.

Theo cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, trong tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Lisa Phạm đóng vai trò lôi kéo những người trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, dùng tiền chi phối khống chế họ trở thành những nạn nhân để chúng thực hiện các âm mưu phá hoại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ cuối năm 2016, Lisa Phạm và các đối tượng cốt cán âm mưu khôi phục tổ chức, tiếp tục âm mưu hoạt động khủng bố tại Việt Nam.

Thông qua mạng xã hội, Lisa Phạm từng lôi kéo, kết nối với nhiều đối tượng khác trong nước như: Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, ngụ Bình Định), Đặng Hoàng Thiện (SN 1992, ngụ TP Hồ Chí Minh), Thái Hàn Phong (SN 1982, ngụ Bình Định), Ngô Thụy Tường Vy (SN 1986, ngụ TP Hồ Chí Minh), Trương Tấn Phát (SN 1984, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1990, ngụ Bình Dương), Hoàng Văn Dương (SN 1994, ngụ Bình Định), Vũ Mộng Phong (SN 1971, ngụ Bình Định), Nguyễn Thị Chung (SN 1982, ngụ Bình Dương)...thành lập các “nhóm hành động” để tiến hành khủng bố, phá hoại.

Nhóm đối tượng này có ý đồ thực hiện các hoạt động khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các công trình trọng điểm trong nước, chế tạo bom xăng, bom khói để sử dụng trong các cuộc biểu tình, vu cáo lực lượng chức năng đàn áp người biểu tình....Trước đó, vào cuối tháng 3-2017, theo chỉ đạo của Lisa Phạm, Nguyễn Đức Sinh từ Lào về Việt Nam để tập hợp các đối tượng thực hiện hoạt động khủng bố, phá hoại gây tiếng vang cho tổ chức. Ngày 8-4-2017, chúng đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai. Hậu quả làm toàn bộ nhà kho bị cháy cùng với 320 xe gắn máy các loại, sập hoàn toàn tường rào, thiệt hại 1,3 tỷ đồng. Lisa Phạm còn chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện chế tạo bom xăng gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 22-4-2017, các đối tượng Phát, Vy, Thiện chở bom xăng ngụy trang trong thùng carton bên ngoài ghi chữ “hàng dễ bể”. Tuy nhiên, khi đến bãi giữ xe sân bay, Phát lo sợ hậu quả việc này là rất nghiêm trọng nên đã tháo pin khỏi đồ điều khiển để không kích nổ. Phát đã ôm thùng carton bỏ vào xe đẩy cùng Vy đến ga quốc tế, đặt gần cột số 9 rồi bỏ đi. Ở ngoài Phát gọi điện báo Thiện rằng “bom không nổ” định lấy thùng giấy mang đi nhưng do xăng đã rò rỉ ra ngoài nên hắn ta đành bỏ lại. Hơn 19h, một số hành khách phát hiện mùi lạ từ thùng giấy nên báo lực lượng An ninh sân bay mang đi xử lý.

Cùng thời điểm này, Thiện ôm thùng carton chứa bom xăng, thuê xe ôm chở đến đặt ở tầng 3 bãi giữ xe sân bay. Thiện đi xuống tầng trệt để kích nổ nhưng do khoảng cách xa, bom không nổ. Sau khi quay lên trên để kiểm tra, Thiện nhận điện thoại của Phát thông báo “bom không nổ” nên đã ôm thùng giấy ra ga đón quốc tế đặt vào cột số 9, thay quả bom lúc đầu. Thiện yêu cầu Vy ra kích nổ. Đến 19h52’ cùng ngày, Vy núp ở cột số 8, cách quả bom vài chục mét, kích nổ khiến bom xăng bốc cháy ngùn ngụt, hành khách hoảng loạn bỏ chạy.

Quá trình gây án các đối tượng này đều bị camera an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại. Tất cả những hành vi khủng bố của các đối tượng đã bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Các đối tượng còn lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ khủng bố khác nhưng đã bị Cơ quan Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời…