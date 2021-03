9 học sinh đau bụng, buồn nôn: Công an mời nhóm người phát miễn phí đồ uống tới việc

Thứ Tư, ngày 17/03/2021 19:43 PM (GMT+7)

Sau khi phát hiện nhóm người đi trên xe ôtô phát nước ngọt khiến một số em học sinh uống có triệu chứng đau bụng, buồn nôn tiếp tục phát nước miễn phí tại khu vực cổng trường Đại học Kinh tế Nghệ An, cơ quan công an đã mời nhóm người này về trụ sở làm việc.

Chiều 17-3, một lãnh đạo Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết Công an phường Hà Huy Tập đang làm việc với nhóm người phát nước ngọt miễn phí trước khu vực cổng trường Đại học Kinh tế Nghệ An, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Một nhóm học sinh ở Trường Tiểu học Quang Trung đau bụng khi uống nước phát miễn phí

Trước đó, cơ quan công an nhận được thông tin nhóm người này phát nước uống miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn, sau khi uống nước các em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều 16-3, một nhóm người lạ đi trên một xe tải nhỏ đậu trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh) phát miễn phí các chai nước cho các học sinh của. Phát hiện sự việc, lãnh đạo nhà trường đã hỏi chuyện thì những người này không trả lời và rời đi.

Thông tin sau đó được nhà trường báo lên công an phường. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo cho các lớp thu hồi được 183 chai nước ngọt mà các học sinh đã nhận. Sau đó, có 9 em đến phòng y tế của trường cho biết bị đau bụng, buồn nôn sau khi uống nước ngọt. Những học sinh này sau đó đã được chuyển sang Trạm Y tế phường để kiểm tra, đến sáng nay 17-3, sức khỏe các em bình thường và đã tới trường đi học.

Ngoài các học sinh Trường Tiểu học Quang Trung thì thông tin từ Trường THCS Quang Trung (gần trường Tiểu học) cho biết các em học sinh trường này cũng nhận 50 chai nước tương tự, một số em đã uống nhưng không có biểu hiện gì bất thường

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

