9 điểm kinh doanh của F88 ở Quảng Nam bị công an kiểm tra

Ngày 8-4, Công an tỉnh Quảng Nam đồng loạt kiểm tra chính điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) trên địa bàn tỉnh này.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, chín điểm kinh doanh của F88 ở Quảng Nam gồm TP Tam Kỳ ba điểm, thị xã Điện Bàn hai điểm, TP Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Núi Thành và huyện Thăng Bình mỗi nơi một điểm.

Nhiều người mặc sắc phục cảnh sát bên trong điểm kinh doanh của F88 tại phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ. Ảnh: TN

“Chúng tôi kiểm tra hành chính để làm rõ công ty này có bảo đảm an toàn không, cho vay nặng lãi không? Đặc biệt, có việc đòi nợ, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản người vay hay không?", vị này thông tin.

Ghi nhận của PV, ngày 8-4, khoảng 5-6 người mặc sắc phục cảnh sát kiểm tra điểm kinh doanh của F88 trên đường Phan Châu Trinh (phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ). Đến 11 giờ 30 phút, việc kiểm tra vẫn chưa hoàn tất.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an các địa phương tổ chức kiểm tra nhiều điểm kinh doanh của F88 tại các tỉnh, thành.

Các điểm kinh doanh của F88 bị kiểm tra đầu tiên tại Thanh Hóa, hồi đầu tháng 2. Khi đó, Công an Thanh Hóa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh của F88 tại TP Thanh Hóa.

Ảnh: TN

Đến ngày 6-3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM.

Ngoài ra, công an còn kiểm tra các cơ sở của F88 ở Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, TP Đà Nẵng, Bắc Giang...

