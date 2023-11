86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát là những ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị.

7 bị can bị Bộ Công an truy nã trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị đề nghị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

4 bị can bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng":

1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

3. Tạ Chiêu Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB

4. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB

7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản":

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

3. Hồ Bửu Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

53 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng":

1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

2. Uông Văn Ngọc Ẩn - cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT SCB

3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB

6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB

7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB

8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB

9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng Giám đốc SCB

10. Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng giám đốc SCB

11. Bùi Nhân, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

12. Diệp Bảo Châu, Phó Tổng giám đốc SCB

13. Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

14. Nguyễn Anh Phước, Phó Tổng giám đốc SCB

15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng giám đốc SCB

16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và đầu tư SCB

17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

18. Khổng Minh Thế, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

19. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng SCB

20. Từ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp SCB

21. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB

28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng Giao dịch Bảy Hiền SCB

29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB

30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn

31. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB

32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB

36. Bùi Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square

42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương

44. Đào Chí Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương

45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh SCB

46. Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

51. Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC

52. Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

53. Lê Kiều Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM

16 bị can bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

2. Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

3. Bùi Tuấn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

5. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)

9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)

10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp

12. Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng Ban Kiểm soát SCB

2. Lưu Quốc Thắng, Trưởng ban Kiểm soát SCB

3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Ngoài những bị can bị xử lý hình sự nêu trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết trong vụ án còn một số cá nhân có hành vi vi phạm, liên quan ở các mức độ khác nhau; có cá nhân có hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, chưa đến mức truy cứu hình sự hay miễn trách nhiệm hình sự.

Do vậy, căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm và đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Cơ quan Điều tra đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm những người này theo quy định.

