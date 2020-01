30 điểm bắn pháo hoa sẵn sàng cho đêm Giao thừa

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 19:38 PM (GMT+7)

Tong những thời khắc chuẩn bị đón năm mới Canh Tý, tại Thủ đô Hà Nội, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và các trận địa pháo hoa đang được bảo vệ nghiêm ngặt và hoàn thành các công đoạn cuối cùng để sẵn sàng trình diễn phục vụ nhân dân vào thời khắc đón năm mới.

Điểm bắn pháo hoa khu vực vườn hoa Lạc Long Quân

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với hỏa thuật (3 trận địa): quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở báo Hà Nội mới); quận Tây Hồ (vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận); quận Nam Từ Liêm (công viên thành tích Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình).

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp (3 trận địa): quận Hai Bà Trưng (đảo dừa, công viên Thống Nhất); quận Hà Đông (hồ Văn Quán); thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Ngoài ra, sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại 24 quận, huyện còn lại. Thời gian bắn là 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 25/1/2020 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020).

Theo đại diện Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Thanh Xuân, mặc dù thời tiết ngày cuối năm không thuận lợi, xong để nhân dân trên địa bàn được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ nhất, đón chào giây phút chuyển giao giữa năm cũ-năm mới, đúng 13h15 phút chiều 24-1 (tức ngày 30 Tết âm lịch), mọi công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa được bố trí tại Công viên Thanh Xuân đã hoàn tất. Dự kiến thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 24-1 (tức đêm Giao thừa).

Số lượng pháo hoa năm nay gồm 120 dàn. Để đêm pháo hoa thực sự ý nghĩa, thành công và đặc biệt là an toàn tuyệt đối về mọi mặt, ngay sau khi nhận được kế hoạch của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS quận chủ động tham mưu với quận uỷ, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo các đầu mối theo chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm nhiệm (chẳng hạn: Lực lượng cứu thương chuẩn bị một kíp xe; lực lượng PCCC bố trí kíp xe cứu hoả kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra…).

Cùng với đó, phân công lực lượng tham gia đầy đủ lớp tập huấn do trên tổ chức; phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các lực lượng, chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ con người, cơ sở vật chất, trận địa, tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch của Bộ Tư lệnh. Ban CHQS quận chỉ đạo 3 phường gồm Thanh Xuân Trung, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc phân công lực lượng (gồm 30 đồng chí cán bộ, chiến sĩ dân quân) phối hợp với Công an bố trí các chốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự vòng ngoài xung quanh trận địa và tại các ngã ba hướng vào Công viên; giữ khoảng cánh an toàn cho nhân dân khi vào trong công viên thưởng thức pháo hoa. Đồng thời, Ban CHQS cũng phối hợp với các đầu mối quan tâm chuẩn bị đầy đủ thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng cần thiết.

Công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa tại quận Tây Hồ (vườn hoa Lạc Long Quân).

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, công tác an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt..

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Thanh Xuân kiểm tra công tác chiếu sáng trận địa.

Kiểm tra công tác đấu nối pháo hoa.

