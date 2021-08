3 nhân viên y tế ngất xỉu khi đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 18:28 PM (GMT+7)

Một sản phụ mắc Covid-19 vừa được các y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đỡ đẻ thành công sau gần 1 giờ căng thẳng. Do quá mệt, cả 3 nhân viên y tế ngất xỉu và được đưa lên phòng cấp cứu.

Chiều ngày 8-8, bác sĩ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết các bác y, bác sĩ bệnh viện này vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ Nguyễn Thị V. (SN 1999, ngụ xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) bị mắc Covid-19.

Trước đó, vào ngày 6-8, sản phụ V. từ miền Nam trở về quê, sau khi được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm chị V. được xác định dương tính SARS-CoV-2. Lúc này, chị V. đang mang thai 36 tuần 5 ngày.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, sản phụ V. được đưa lên bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để điều trị, theo dõi. Đến 20 giờ tối 7-8, sản phụ có biểu hiện chuyển dạ. Rất nhanh chóng, 9 y, bác sĩ đã được bệnh viện điều động để thực hiện ca đỡ đẻ cho sản phụ V..

Sau gần 1 giờ căng thẳng, ê kíp đã đỡ đẻ thành công, an toàn cho sản phụ V. Một bé trai nặng 2,5kg chào đời trong niềm vui, xúc động của toàn thể đội ngũ y, bác sĩ.

Các y, bác sĩ vui mừng khi đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc Covid-19.

Theo bác sĩ Thành, sản phụ V. chuyển dạ trong tình trạng nguy cơ cao chảy máu do cơ thể mẹ thiếu máu; suy hô hấp cả mẹ và con do mẹ mắc Covid-19, do đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khó lường trong quá trình sinh, đặt ra nhiều khó khăn, căng thẳng.

Do tất cả ê kíp đều phải mặc đồ bảo hộ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình đỡ đẻ, sau khi đỡ đẻ thành công cho sản phụ, 3 nhân viên y tế trong ê kíp quá mệt nên đã ngất xỉu phải chuyển lên phòng cấp cứu.

Bé trai sau khi chào đời đã được làm xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính. Hiện, cháu bé đang được các y, bác sĩ chăm sóc, cách ly với mẹ.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/3-nhan-vien-y-te-ngat-xiu-khi-do-de-cho-san-phu-mac-covid-19-2021080...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/3-nhan-vien-y-te-ngat-xiu-khi-do-de-cho-san-phu-mac-covid-19-20210808172547591.htm